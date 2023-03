Ven sin efectos el plan de AMLO contra la inflaciÃ³n

CIUDAD DE MÉXICO.- El llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador para lanzar un plan de "ayuda mutua" para bajar la inflación en Latinoamérica se percibe con un efecto mínimo sobre los precios, coincidieron especialistas.

Un posible beneficio "está por verse, o es muy dudoso, porque con Latinoamérica solamente comerciamos 8% del comercio mundial total de México", dijo el profesor emérito del Tec de Monterrey, Raymundo Tenorio.

"Como plan, no hay nada, sólo una serie de llamadas telefónicas con sus homólogos (de Argentina, Brasil, Colombia y Cuba) para planear verse el 5 de abril y entonces cristalizar en un documento del supuesto plan", dijo.

Recordó que la Secretaría de Hacienda especificó que la idea es bajar aranceles para comerciar alimentos libremente. "Eso es lo más puro y perfectamente neoliberal, la columna del neoliberalismo es el libre comercio. Son estrategias de carácter neoliberal para proponer combatir la inflación", afirmó.

¿Qué plan propone AMLO contra la inflación?

El jueves, López Obrador expuso que el plan consistirá en buscar intercambios en exportación e importación de alimentos y de otros bienes con el propósito de enfrentar la carestía.

"No vemos impactos importantes, en virtud de que México ha estado abierto a los mercados, pero la verdad es que nuestra mayor relación es con Estados Unidos y Canadá", dijo el director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Juan Carlos Anaya.

Explicó que son pocos los productos que se pueden intercambiar con Cuba, además no se puede traer carne de Brasil ni de Argentina por protocolos. "Más bien a Cuba le tenemos que ayudar (...) No podemos traer carne de Brasil ni de Argentina. Lo que hay que cuidar es ver que no haya casos de vacas locas", agregó el directivo. En el caso de la carne de pollo, lo que se ha percibido es que bajaron las importaciones de este producto desde Estados Unidos y subió la de aves brasileñas.

Anaya comentó que traer granos a México también tiene su problemática, debido a que el gobierno federal no permite que ingrese maíz genéticamente modificado. Por ello, destacó, las expectativas sobre el posible plan, que aún está por conocerse, apuntan a que no tendrá impactos importantes en los precios.