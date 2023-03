La activista por los derechos de la mujeres y saxofonista María Elena Ríos es la imagen de un 'cachito' de la Lotería Nacional que se juega este domingo cinco de marzo; donde es parte de la serie de billetes denominada 'Músicos revolucionarios' en la que aparecen otros talentos oaxaqueños como Lila Downs y Raúl Martell.

Gracias @lotenal por contribuir en hacer visible al pensamiento; al arte. Pero también la visibilidad de las luchas que tenemos las mujeres en este país.



La debelación del cachito de la lotería será el jueves 2 de marzo en @cc_lospinos a las 13hrs.#NoMásÁcido #LeyMalenaVa

María Elena ríos, quien ha vuelto su estandarte la lucha contra la violencia hacia las mujeres tras ser agredida con ácido en septiembre de 2019, agradeció que se dé visibilidad de esta forma a la labor que realiza.

María Elena Ríos, imagen de un 'cachito' de Lotería Nacional en una serie dedicada a músicos

"Gracias @lotenal (Loteria Nacional) por contribuir en hacer visible al pensamiento; al arte. Pero también la visibilidad de las luchas que tenemos las mujeres en este país", escribió María Elena Rios en su cuenta de Twitter.

La presentación de dicha serie se efectuó en el Centro Cultural de Los Pinos, a cargo de la directora de la Lotería Nacional, Margarita González Saravia.

La serie 'Músicos revolucionarios' incluye a un total a 20 artistas, entre quienes destaca también la cantante Eugenia León, y durante el evento de presentación se remarcó que lo revolucionario también tiene que ver con la música, la sociología y lo histórico".

Raúl Martell dijo que "la música revolucionaria lo que pretende es generar conciencia, identidad, amor por la patria, formar y sensibilizar", dij en entrevista para El Universal., quien aprovechó para agradecer a la Lotería Nacional.

¿Cómo es el 'cachito' donde aparece María Elena Ríos y otros músicos oaxaqueños?

En cada 'cachito' dela Lotería Nacional se puede leer una frase, en el caso del de la saxofonista María Elena Ríos dice: "No es sólo territorio, es barrio;/ no es ruido, es canto;/ no es alboroto, es lucha...".

En el caso del 'cachito', donde aparece el músico Raúl Martell, dice "No te olvides mi país de tu sangre de guerrero de la gente que murió por saberte verdadero...".

Raúl Martell también conminó al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que incluya a los músicos en su proyecto de transformación.

@liladowns aparecerá en uno de los cachitos del sorteo del 15 de marzo de la Lotería Nacional.



@liladowns aparecerá en uno de los cachitos del sorteo del 15 de marzo de la Lotería Nacional.

Sobre la saxofonista María Elena Ríos, la directora de la Lotería Nacional, Margarita González, aseguró que es un reconocimiento a la lucha por alcanzar la justicia tras sobrevivir a un intento de feminicidio con un ataque con ácido.

Sostuvo de la seire de 'cachitos' de la Loteria Nacional fue un esfuerzo en conjunto, el acercarse a los músicos y presentar la iniciativa.

El sorteo de la Lotería Nacional con estos billetes se llevará a cabo hoy domingo 5 de marzo a las 20:00 horas, y el premio es de 7 millones de pesos; mientras que el costo de cada cachito es de $20 pesos.

Ataque con ácido a María Elena Ríos

La saxofonista María Elena Ríos, originaria de Santo Domingo Tonalá, en la región Mixteca de Oaxaca., sufrió un ataque con ácido el 9 de septiembre de 2019, el cual le desdibujó el rostro, provocó quemaduras en gran parte de su cuerpo y la pérdida de un ojo.