AMLO presume que el peso mexicano estÃ¡ fuerte por gobernabilidad

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que el peso no estaría tan fuerte como ahora si México no gozara de estabilidad y gobernabilidad.

"Ahora hay libertades que no había antes cuando el Poder de los Poderes era el Ejecutivo, el Presidente, ahora a un verdadero estado de Derecho no es un estado chueco. No debemos de verlo como una situación de inestabilidad, de falta de gobernabilidad, si fuese así, no estaría el peso tan fuerte como está ahora" expresó.

El presidente López Obrador aprovechó la fortaleza de la moneda nacional para fustigar al periodista Carlos Loret de Mola y al comediante Chumel Torres.

"Se acuerdan lo que decía Chumel el economista, que no se vaya a enojar, decía compren dólares, ponle ahí (en la pantalla de Palacio Nacional) es una de cal por muchas de arena, también los entiendo porque no tendrían publicidad si no nos atacaran a nosotros, ya somos una fuente de financiamiento para algunos medios y periodistas".

El Mandatario bromeó al leer el tuit de Chumel que llama a comprar dólares tras la renuncia de Carlos Urzúa, al frente de la secretaría de Hacienda en julio de 2019. "Y quien va a pagar las indemnizaciones a los que compraron dólares, y cuando lo de la cancelación aeropuerto (de Texcoco) me consta porque lo escuché en la radio iba a Tlalpan a votar para lo de la consulta a Loret de Mola también hay que comprar dolaritos porque se iba a ir a 25 decía, porque no pones a como está ahora", dijo.

"Esto es para devolverles un poco porque todo el día están ataca y ataca, pero no importa mucho, lo que importa es que haya debate porque eso es la democracia. Está a 18 pesos por dólar y el viernes estuvo a 17.98 vamos bien y vamos a continuar".

