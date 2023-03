Familia ahorra más de 100 mil pesos juntando monedas de 10 pesos. Esta es la historia (VÍDEO)

Una familia mexicana logró ahorrar más de 100 mil pesos con tan solo juntar sus monedas de 10 pesos.

La familia compartió la hazaña en TikTok en dos vídeos ahora virales en el cual relataron como juntaron un total de 104 mil 300 pesos gracias al “ahorro de 3 años de monedas de 10 pesos”.

Familia se hace viral por ahorrar 100 mil pesos juntando monedas de 10 pesos

La usuaria de TikTok @marisolmoreno50 relató cómo junto a su marido colocaron monedas de 10 pesos dentro de un bote de plástico por tres años, aunque no aclararon si fue una moneda por día o varias a la semana.

Noticias Relacionadas Esta es la historia del Tiktok del hombre que contrató a todos los mariachis de Plaza Garibaldi

En el primer vídeo se ve al esposo de la internauta rodando el bote de plástico por el piso debido a que era tan pesado que no podía cargarlo para sacar las monedas.

La pareja intentó sacar moneda por moneda sin voltear el bote, pero al no conseguirlo optaron por cortar a la mitad el envase y poder sacar todas sus monedas de golpe.

En un segundo vídeo comentaron que les tomó bastante tiempo contar todas las monedas, pero finalmente su ahorro total fue de 104 mil 300 pesos, lo que sorprendió a los seguidores en TikTok de la usuaria.

“Con razón ya no veía monedas de 10”; “Con razón los de las tienditas ya no tienen cambio”; “El SAT en estos momentos” y “Casi 700 semanales, no cualquier persona podría ahorrar eso”, fueron algunos comentarios de los internautas.