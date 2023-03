Jóvenes de CDMX se burlan del acento yucateco: ''es el peor y el más horrible'' (VÍDEO)

Un grupo de jóvenes originarias de la Ciudad de México se burlaron del acento yucateco y aseguran que es el peor del país. Fue a través de un vídeo que ya se viralizó, que una persona se acercó a preguntarles cuál creían que era el peor acento del territorio mexicano, a lo que tres de ellos respondieron que el de la Península de Yucatán.

Jóvenes de CDMX se burlan del acento yucateco: ''es el peor y el más horrible'

Fue a través de un vídeo de Tiktok del español Iván Adler conocido como @Ivan_Latinoamerica que durante su visita en la capital del país, entrevistó a tres jovencitas y les preguntó cuál era el peor acento de México, a lo que afirmaron que el de "Mérida es horrible".

Las tres señoritas intentaron "imitar" una frase yucateca "yo busco, busco, pero no encueeentrooo” y reiteraron que los locales hablan muy feo. Sin embargo, después de sus incontables burlas, aseguraron que no querían insultar a la capital yucateca y que amaban Mérida pero que no podían hablar como ellos.

“hablan muy feo...no es ningún insulto a Mérida”, porque “amo a Mérida, pero mo me sale bien (el acento)”.

Algunos usuarios se dijeron ofendidos por menospreciar el “dialecto maya” y defendieron nuestro estado mencionando que es “hermoso con gente increíble, comida maravillosa, limpia y de las más seguras”.