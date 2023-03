Hace algunos años quienes usaban un teléfono móvil eran minoría, pero tanto los precios de los aparatos como las tarifas de datos han disminuido haciendo su uso más popular; por eso los delincuentes han trasladado a ese entorno sus operaciones, por eso se ha vuelto peligroso abrir ciertos mensajes de celular y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explica cuáles son y por qué.

La violencia digital y la ciberdelincuencia ya no se circunscribe sólo a la computadora, pues ahora los mensajes de celular también son una vía para captar víctimas, por eso es ecesario contar con tecnología de seguridad en los teléfonos.

Es peligroso abrir estos mensajes de celular; Profeco explica por qué

El teléfono móvil es el dispositivo más utilizado, por eso las estafas se han trasladado a ese entorno digital, de ahí la advertencia de Profeco sobre mensajes que tienen la intención de robar a los usuarios.

Así, las técnicas y herrramientas de software y tecnológicas se se han sofisticado para cometer fraudes que obliguen a la potencial víctima a dar clic en algún enlace; por ese motivo, Profeco explica las prácticas más recurrentes para que no caigas.

¿Como engañan a las víctimas a través de mensajes de celular?

Los delincuentes que operan en el entorno digital tratan de presionar al usuario a tomar algún tipo de acción, por ejemplo, le engañan para decirle que ha ganado una rifa para la que ni siquiera ha comprado boleto; o se hacen pasar por ejecutivos bancarios que "quieren confirmar datos personales por actividad sospechosa", pero sólo son tretas para obtener información que les permita vaciarles sus cuentas.

Las estafas a través de mensajes por celular están a la orden del día, por eso debes aprender a identificar los mensajes fraudulentos para que no caigas en la trampa y pierdas tu dinero.

"Su pago de $6,000 pesos fue exitoso. Para cualquier aclaración de clic aquí", es ejemplo de un peligroso mensajes de celular que no debería abrir.

Si abres uno de estos mensajes por error, no des clic en el supuesto enlace de "aclaración" que mandan, puesto que es la trampa perfecta para que, al dar clic porque no reconoces ese pago, en automático estás dando acceso a todo tu celular y con ello la información privadas que usas en él, como tus aplicaciones bancarias y demás información personal.

Es obvio que tú no has autorizado un pago por esa cantidad, por lo tanto, lo mejor para averiguar de qué se trata no es dar clic en el enlace, sino llamar de inmediato a tu banco o institución financiera para aclarar cualquier tema, a través de la línea oficial.

De acuerdo con la Profeco, este tipo de alertas buscan causar miedo pero usa el factor sorpesa en la que muchas personas caen con facilidad, en la premura por querer aclara de imediato, sin pensar que puede tratarse de un fraude o estafa; es decir, apela a estimular una respuesta inmediata por parte de las potenciales víctimas.

Por este motivo, Profeco recomienda no confiar en mensajes de celular de este tipo que pide una acción urgente o proviene de contactos desconocidos.

Pero las estafas y fraudes no siempre van disfrazadas de malas noticias o alertas por "actividad sospechosa en tu cuenta", como cargos no reconocidos; pues otro tipo de mensaje engañoso común son los avisos presuntos premios: "Felicitaciones, has ganado un pantalla de T.V. de 50" pulgadas".

Luego te proporcionan un número para reclamar el supuesto. Pero por muy tentador que suene, antes de llamar detente un momento y piensa si has participado en alguna promoción y, de ser así, revisa si el número o el mensaje corresponden a la empresa del sorteo, para que no caigas.

¿Qué hacer si recibes un mensaje de celular sospechoso?

Profeco dice que, en caso de que recibas un mensaje sospechoso que te haga desconfiar, esto es lo que debes hacer: