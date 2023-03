Marchas del 8M en ciudades de México; miles se movilizan por el Día Internacional de la Mujer

Miles de manifestantes, en su mayoría mujeres, se movilizaron las Marchas del 8M en varias ciudades de México para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y exigir justicia para las víctimas de feminicidios y violencia de género en todo el país.

Este miércoles 8 de marzo de 2023 sería la primera vez desde 2020 que las mujeres mexicanas pueden salir a las calles a manifestarse sin las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19 pero con algunos enfrentamientos contra policías.

Durante más de seis horas varios contingentes de colectivos feministas y organizaciones civiles marcharon de Paseo de la Reforma al Zócalo capitalino, donde se registró un enfrentamiento entre policías y manifestantes.

La policía no me cuida, me cuidan mis amigas. #March8 #Marcha8M #mexico pic.twitter.com/TJwDb9Qy2c