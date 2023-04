Retiran prisión domiciliaria a Gilda Austin, mamá de Emilio Lozoya; visitará a su hijo en el Reclusorio

CIUDAD DE MÉXICO.— A Gilda Margarita Austin y Solís, le fue retirada la prisión domiciliaria por Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte. Sin embargo, la mamá de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), continuará su proceso en libertad restringida.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer que se le impuso un brazalete electrónico a Gilda Austin y Solis. De igual modo, continuarán las medidas de vigilancia domiciliaria, así como la prohibición de salir del país.

Retiran prisión domiciliaria a Gilda Austin, madre de Emilio Lozoya

Luego de larga audiencia de revisión de medidas cautelares que tardó alrededor de 11 horas, la madrugada de este viernes 31 de marzo retiraron la prisión domiciliaria a Gilda Margarita Austin y Solís, mamá de Emilio Lozoya Austin.

La señora, visiblemente molesta por los señalamientos sobre sus decenas de viajes a Europa, Asia, África y Sudamérica, posesión de bienes inmuebles y económicos, con los que la FGR intentó impedir que le quitaran la prisión, externó que a su edad y en las condiciones físicas y mentales en las que se encuentra no representa riesgo para el gobierno federal, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que la acusan de beneficiarse de los sobornos de Odrebecht.

"Busco condiciones para enfrentar esta situación de mi hija (Gilda Susana), nuera (Marielle Helene Eckes) e hijo (Emilio Lozoya), que es testigo colaborador y fue injustamente encarcelado". Y añadió: "Este 2023 cumplo 4 años de arraigo domiciliario, luego de permanecer en cuatro prisiones de Alemania".

Asimismo, la mamá de Lozoya indicó que espera poder visitar a su hijo Emilio, quien está preso en el Reclusorio Norte.

"Si me dejan salir yo lo visitaría, me atendería mi salud, sería un apoyo y no una carga para Gilda y Emilio, es el derecho que toda madre tiene".

Gilda Austin y Solís agregó que ha "sido testigo de la violencia sufrida a él (Lozoya) y a mí familia. No estoy segura de cómo va a terminar esto".

¿Por qué le fue retira la prisión domiciliaria a Gilda Austin, madre de Emilio Lozoya?

La defensa de Gilda Austin y Solís había solicitado que se le retire la medida cautelar de prisión domiciliaria al argumentar que la señora sufre de un trastorno depresivo, anorexia, ideas de muerte, cansancio, insomnio, estrés postraumático, ansiedad, tristeza, autoestima baja, dolor de cuerpo, hipertiroidismo, antecedentes de hipertensión, entre otras enfermedades causadas por llevar casi tres años presa en su casa de la alcaldía Tlalpan.

La mamá de Lozoya está siendo señalada por la FGR de asociación delictuosa y lavado de dinero, como una presunta cómplice de los sobornos que la empresa brasileña Odebrecht le entregó a su hijo cuando él estaba a cargo de la paraestatal.

En cuando al proceso contra Emilio Lozoya, el pasado 13 de marzo, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), presentó un amparo para evitar que inicie el juicio en su contra por los presuntos sobornos que recibió por parte de la empresa Odebrecht cuando era director de Pemex.

El objetivo de este amparo es que la defensa de Emilio Lozoya y autoridades puedan acordar un acuerdo reparatorio. La Fiscalía ha rechazado esta opción.

En meses pasados, la defensa de Lozoya aseguró que ha reunido recursos para reparar el daño por el caso Odebrecht. Pero la Fiscalía ha pedido que se le imputen 46 años de prisión a Emilio, por presuntamente haber recibido sobornos.

Te puede interesar: Emilio Lozoya se queja: ''Denuncia a Ricardo Anaya y tal vez no regrese a México''