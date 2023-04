AMLO anuncia nuevo libro sobre ''humanismo mexicano''

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un nuevo libro sobre el “humanismo mexicano”, nombre con el que bautizó a su modelo de gobierno durante su Cuarto Informe de Gobierno en noviembre pasado.

López Obrador aseguró que en su nuevo libro incluirá una serie de recomendaciones para quien lo suceda en el cargo, entre las que incluirá comprar un banco propio, una aseguradora y el concretar una reforma al Poder Judicial de la Federación.

“Además de explicar qué es el humanismo mexicano, teorizar sobre eso que al final es lo que hemos hecho y es el aporte”, aseguró el mandatario durante su conferencia de prensa ‘mañanera’ de este miércoles 12 de abril.

¿De qué tratará el nuevo libro de AMLO?

Durante la ‘mañanera’ de hoy, López Obrador dijo que su libro “A mitad del camino” habló de sus tres primeros años en el gobierno, por lo que el próximo debe tratar sobre el final de su gestión: “Voy a hacer un repaso desde que empecé”, anunció.

“Todo el proceso completo y además de explicar qué es el humanismo mexicano, teorizar sobre eso”, dijo.

AMLO anuncia secuela a "A mitad del camino"

AMLO explicó que el próximo libro incluirá recomendaciones para el futuro como la compra de un banco, que en su gobierno habría visto concretarse con el Banco del Bienestar, pero agregó que le hubiera gustado adquirir uno más grande, como Banamex ahora en venta que no puede comprar por falta de tiempo.

“¿Por qué el gobierno no tiene su banco?, ¿por qué tenemos que pagar tanto de comisiones? Hablamos de que los 24 bancos que hay en el país, que tienen licencia para cobrar impuestos, y cobran comisiones al gobierno, ¿por qué no un banco para que ahí la gente pague los impuestos además del SAT?".

López Obrador también dijo que tenía un consejo para quien ocupe la presidencia en 2024: “No te olvides de reformar al Poder Judicial, de ayudar a que se lleve a cabo porque ahí hay un problema”.

Su último consejo a su sucesor fue el mantener el combate a la corrupción, y resaltó que hay opositores que están “contando los días” para que termine su sexenio, creyendo que esto los beneficiaría.

"Que no anden confiando tanto en eso porque no les vaya a salir alguien más radical, yo soy fresa, bastante fresa, ya me estoy aburguesando”, declaró desde Palacio Nacional.

El último libro de AMLO

AMLO anunció que su próximo libro, sobre “humanismo mexicano”, será el último que escriba ya que planea retirarse de la política cuando acabe su mandato.

“El siguiente libro que será el último, ya no voy a escribir más sobre política, además porque ya me voy a jubilar”, expresó.

AMLO anuncia la publicación de su último libro sobre política.



