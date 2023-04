Sobrevivientes del secuestro de estadounidenses en Tamaulipas relatan lo que vivieron

El secuestro de cuatro estadounidenses en Tamaulipas, que terminó en la muerte de dos de las víctimas a manos de grupo criminales, causó tensiones entre los gobiernos de México y EE.UU. Un mes después, los sobrevivientes compartieron su historia por primera vez.

En una entrevista con CNN, Latavia "Tay" Washington McGee y Eric Williams relataron como ocurrieron los eventos que llevaron al secuestro del grupo y la posterior muerte de Shaeed Woodard y Zindell Brown el pasado 3 de marzo de 2023.

El pasado 6 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas tras ser interceptados por un grupo armado.

De acuerdo con los informes iniciales, tres hombres y una mujer de origen estadounidense habrían cruzado la frontera en una minivan con matrícula de Carolina del Norte la mañana del pasado viernes 3 de marzo, presuntamente para visitar una clínica donde uno de ellos se sometería a una cirugía estética.

Poco después de cruzar la frontera, fueron detenidos por hombres armados que los bajaron del vehículo y obligaron a subir a la camioneta del grupo criminal, según se observó en un vídeo captado por una cámara de seguridad en el lugar del ataque.

Finalmente, el martes 7 de marzo los estadounidenses fueron hallados en una casa de seguridad en el ejido “El Tecolote”, que era resguardada por José Guadalupe ‘N’ de 24 años de edad y primer detenido por el secuestro de los estadounidenses en México.

En la escena se hallaron a dos de las víctimas sin vida, una con una herida de bala en una pierna y la mujer identificada como Latavia ‘N’ se encontraba ilesa.

La mañana del 3 de marzo los cuatro estadounidenses conducían por las calles de Matamoros cuando escucharon el claxon de un coche detrás de ellos, al voltear, Zindell Brown vio que los pasajeros del vehículo con una pistola, por lo que advirtió a sus amigos que no detengan el auto.

Así inició el relato, Latavia Washington McGee a CNN. Eric Williams narró como Zindell y Shaeed saltaron del vehículo cuando inició el tiroteo e intentaron huir pero fueron baleados.

Después de que sus amigos cayeron baleados, una persona se acercó a su auto y golpeó la ventanilla con un arma de fuego, por lo que Williams saltó al lado del conductor: "Fue entonces cuando me dispararon en ambas piernas".

Los sujetos armados forzaron a la mujer a entrar a la plataforma trasera de una camioneta, donde también pusieron a sus tres amigos. Latavia y Williams relataron que sus amigos seguían con vida cuando los subieron a la camioneta.

El grupo armado llevó a los estadounidenses a otro lugar para interrogarlos, pero Zindell y Shaeed murieron antes de ser cuestionados por los criminales.

Las últimas palabras de Woodard Shaeed, quien habría agonizado antes de morir, habrían sido: “Los quiero a todos y me voy”.

Los sobrevivientes aseguraron que los secuestradores los llevaron a varios sitios durante el tiempo que estuvieron privados de la libertad, y mantuvieron sus ojos vendados la mayor parte del tiempo.

Latavia Washington relató que en un punto los criminales intentaron obligarla a tener relaciones sexuales con Williams, pese a que dijo que eran hermanos y que ella estaba embarazada, pero se negó a hacerlo.

En una de las casas había personas armadas que portaban máscaras rojas de plástico con la imagen del Diablo que les ordenaban levantar la vista mientras les apuntaban a la cabeza.

En un punto también llevaron a Williams a una clínica, donde le pusieron la pierna sobre un pedazo de madera y luego se la cosieron sin anestesia o ningún tipo de analgésico ni revisaron si la bala seguía adentro.

LaTavia Washington Mcgee and Eric Williams, the survivors of the kidnapping by a Mexican cartel, gave an interview. pic.twitter.com/emVvrO3qQh — Steve Harvey's Old Wig ?????? (@NeglectedCarrot) April 12, 2023