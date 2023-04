Félix Salgado Macedonio lanza mensaje a opositores: Consejeros del Inai, hasta que Morena quiera

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el día de ayer se aplazara la discusión para elegir en el Senado a los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el senador Félix Salgado Macedonio lanzó un mensaje a sus opositores: "¿Cuándo se van a nombrar? ¿Saben cuándo? Cuando nosotros digamos porque ahora nosotros somos la mayoría.

El Inai no ha podido sesionar ante la falta de nombramientos de los tres comisionados de ese organismo. Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del Inai, refirió que no pudieron sesionar el miércoles por falta de quórum legal, además que en la sesión pública se resolverían alrededor de 500 medios de impugnación de la ciudadanía, "los cuales quedarán en espera hasta que se concluya el proceso de designación en el Senado".

Fue precisamente en esa sesión del miércoles en la Cámara Alta, que el senador Félix Salgado Macedonio, de Morena, ironizó que "los señores (oposición)" quieren los nombramientos de los comisionados faltantes del Inai "porque si no se va a paralizar la transparencia".

Salgado Macedonio también señaló que los senadores del PAN llevaron carteles con la leyenda "Nombramientos del Inai ¡Ya!", y pidió al panista Damián Zepeda que saliera de ese partido para unirse al Grupo Plural.

"¿Y cuándo ha estado trabajando el órgano de la transparencia, cuándo? ¡Ah, se va a paralizar! No, no se va a paralizar, ahí están ganando el doble que el Presidente de la República, ahí van a estar. "¿Cuándo se van a nombrar? ¿Saben cuándo? Cuando nosotros digamos porque ahora nosotros somos la mayoría. Antes ustedes eran la mayoría y decidían, pero ahora ya no, ya son una franca minoría, por lo tanto añoran sus tiempos del pasado, así que se aguantan aunque sigan trayendo lonas, no será cuando ustedes digan", expresó el senador de Morena.

Felix Salgado Macedonio (@FelixSalMac) manda mensaje a la oposición



“¿Cuándo se van a nombrar?... cuando nosotros digamos” ; El diputado de Morena afirmó que la designación de los consejeros del @INAImexico se hará cuando el partido guinda y sus aliados lo determinen ya que son… pic.twitter.com/OizSrP7u7a — Político MX (@politicomx) April 13, 2023

El legislador morenista de Guerrero lamentó la muerte de 40 migrantes en un centro de detención en Ciudad Juárez y exigió castigo, pero recordó al PAN el caso de la Guardería ABC donde murieron 49 menores de edad.