Gerardo Fernández Noroña denuncia actuar de HSBC con sus clientes

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, se lanzó contra el banco HSBC por cancelar una cuenta "de manera unilateral" para "quedarse con el dinero de la gente".

"Los abusos de los bancos son permanentes. @HSBC_MX canceló de manera unilateral una cuenta bancaria de @Ascension528Hz", escribió el diputado en redes sociales, en donde explicó lo que supuestamente sucedió con la entidad bancaria. Según su versión, la cuenta fue abierta en la colonia Roma y la hicieron ir a una sucursal en Santa Lucía en la alcaldía Álvaro Obregón. Ya estando ahí, no quieren entregarle el saldo de su cuenta, a pesar de que la persona se identificó con la credencial de elector y le exigieron una segunda identificación para entregarle su dinero.

"No acabarán saliéndose con la suya": Fernández Noroña a HSBC

Fernández Noroña aseguró que HSBC no tiene las facultades "para cancelar una cuenta sin autorización de su titular y mucho menos, para pedir requisitos superiores a una identificación oficial para entregarte tu dinero". Incluso, señaló que "es evidente que hacen todo lo posible por quedarse con el dinero de la gente. En este caso no podrán, pero en cuantos casos no acabarán saliéndose con la suya".

Ante los señalamientos del diputado, HSBC aún no le ha respondido. Sin embargo, varios de sus seguidores opinaron al respecto. "A mí me pasó también duré meses yendo a sucursal con el gerente, a varias sucursales y no me daban respuesta. Es muy frustrante honestamente", le comentó una de sus seguidoras.

Otros más coincidieron en historias parecidas: "He conocido otros casos de cancelación de cuenta por parte de HSBC sin explicación alguna".



