Filtran supuesta nota que Raúl Padilla escribió antes de morir ¿Es autentica?

GUADALAJARA.- Circula en redes sociales la supuesta nota de suicidio de Raúl Padilla López exrector de la Universidad de Guadalajara, quien cometió el fatal acto a principios de este mes de abril.

La carta estaría dirigida a su familia, amigos y colegas universitarios, donde explica sus motivos para quitarse la vida y confirma un padecimiento crónico que afectaría su salud a largo plazo.

El pasado 2 de abril se confirmó el trágico final de Raúl Padilla, y se dieron los primeros informes de una presunta carta de despedida en la escena que formaría parte de la carpeta de información pero dicho detalle no había sido confirmado.

Presunta carta de despedida de Raúl Padilla sería autentica

Según informó una fuente cercana al académico a El Universal, la carta de suicidio de Raúl Padilla que circula en redes sociales es auténtica.

“Esta carta es la única que estaba ahí en el lugar y que él la dejó hacia el frente”, afirmó la fuente anónima, pero agregó que no fue la única carta que escribió aunque las otras no estaban en el sitio.

“Por ser parte de la escena, obviamente cuando llegaron las autoridades fue recogida junto con las demás cuestiones que debían recoger para efectos periciales”, informó la persona, presuntamente cercana al entorno del fallecido Raúl Padilla.

En la carta hallada en la escena, Padilla López dijo ser “enemigo” de “las máximas autoridades federales y estatales”, aunque ese no era el motivo de su suicidio y confirmaría que se debió a problemas de salud.

Aunque declaraciones iniciales de la Fiscalía General de Jalisco indicaban que Raúl Padilla sufría de una larga enfermedad oncológica que se complicó en los últimos meses, lo que lo llevó a quitarse la vida, la nota expresa que sufría de Alzheimer y su condición empeoraba.

De acuerdo con la carta, el académico fue diagnosticado con Alzheimer hace mes y medio.

La fuente que confirmó la autenticidad de la nota de despedida de Raúl Padilla señaló que no fue la única misiva que escribió antes de morir, y las otras las entregó en sobres a “sus hijos, a su pareja, a su hermano y a varios de quienes eran cercanos de él”.

Nota de suicidio de Raúl Padilla

La supuesta carta suicida de Raúl Padilla dice:

"A todos mis seres queridos, amigos y universitarios, les pido una disculpa por tomar esta decisión en una coyuntura difícil.

Soy considerado “enemigo (sic.) por las máximas autoridades federales y estatales que están dispuestas a perpetrar cualquier patraña con tal de destruir a “sus enemigos”.

Más no es por ello que tomo la decisión, he pasado por iguales o peores circunstancias y las he enfrentado con entereza.

Sucede que tengo mes y medio que me cercioro que padezco de Alzheimer y/o pérdida severa de memoria.

Es cada vez más recurrente y en momentos tengo lapsus de hasta 10 minutos de pérdida de memoria. Cada vez me cuesta más trabajo disimularlo. Lo que según sé que es terrible, más asociado al estrés.

Ya no soy útil como en otras coyunturas.

Sirvo más lléndome (sic.).

Perdón, perdón perdón.

Raúl Padilla López"

Homenaje a Raúl Padilla en la UdeG

El pasado 4 de abril la Universidad de Guadalajara (UdeG) realizó un homenaje de cuerpo presente a Raúl Padilla, quien fue rector de la universidad y presidente de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara y del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Cientos de personas, desde comunidad estudiantil, profesores e incluso figuras de la política estatal, acudieron a la ceremonia realizada en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara.