Bajan a pasajero del avión porque la aerolínea no respetó su asiento: Vídeo

MÉXICO.— Un pasajero resultó afectado luego de ser bajado de un avión de la aerolínea Viva Aerobus. El caso fue difundido en redes sociales tras publicarse una grabación en la que se muestra como elementos de la Guardia Nacional bajaron al hombre, que de acuerdo con lo indicado por testigos, el viajero fue expulsado del avión debido a que la aerolínea no respetó el lugar por el que pagó el afectado.

Bajan a pasajero de un avión; la aerolínea no respetó su asiento

En Twitter, la locutora Paulina Greenham, compartió un vídeo en el que describió que el señor, del cual se desconoce su identidad, fue bajado del avión; no le respetaron el lugar que pagó.

Bajan a pasajero de Viva Aerobus; denunció que no respetaron lugar

En la grabación, se pueden observa el momento exacto en el que el pasajero fue bajado del avión, mientras era escoltado por tres elementos de la Guardia Nacional.

En otro vídeo grabado por uno de los pasajeros, se puede ver que el señor afectado dijo que se bajaba por no afectar a los otros pasajeros: "Me voy para no afectarlos a ustedes, lo voy a hacer por esa razón", mencionó el hombre.

Pasajero fue bajado del avión porque la aerolínea no respetó su lugar

Asimismo, el pasajero que fue evacuado del avión destacó que la aerolínea estaba cometiendo un abuso contra su persona: "Es un abuso, porque sobrevender más boletos, en Viva Aerobus lo hacen, nunca me había tocado en mi existencia".

Finalmente, ofreció disculpas al resto de las personas por el tiempo en que permaneció detenido el avión, a lo que los pasajeros le comentaron que no se bajara, pero lo hizo.

Paulina, quien dio a conocer el nuevo incidente ocurrido con la conocida aerolínea, también indicó que el capitán, Gerardo Aguilera, no hizo declaraciones al respecto.

"Este señor fue bajado del avión por pedir que se le respetara el lugar que pagó porque en ese no cabe, por eso pago el extra. El Capitán Gerardo Aguilera JAMÁS dio la cara. Muy mala actitud de la aerolínea. El señor muy respetuoso @VivaAerobus", describió la locutora. Bajan a pasajero con ayuda de la Guardia Nacional; no respetaron su lugar

¿Por qué el pasajero fue bajado del avión pese a que pagó por su lugar?

La locutora explicó que el pasajero fue bajado del avión debido a que el asiento que se le asignó no era adecuado para su tamaño, el afectado reclamó por la situación, pero al final fue bajado del avión.

Paulina Greenham explicó que el señor pagó por un lugar especial debido a que en los asientos regulares no cabe, pese a que el pasajero cubrió el monto del asiento especial en el avión, Viva Aerobus no le respetó su lugar y en consecuencia lo mandaron a otro espacio.

La comunicadora también destacó que el trato del personal de la aerolínea para con el pasajero fue muy malo. Pasajero reclamó porque no le respetaron su asiento y terminaron bajándolo del avión

A pesar del revuelo que se generó, hasta el momento la aerolínea no se ha pronunciado al respecto ni se ha emitido alguna publicación en la que se dé información sobre el mal servicio que provocó que el pasajero baje del avión pese a que pagó por su asiento.

