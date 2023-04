Marcelo Ebrard estaría a días de renunciar como canciller para buscar la presidencia en 2024

CIUDAD DE MÉXICO.- Circula en redes sociales la posible renuncia del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, en los próximos días para lanzarse por la Presidencia de la República en 2024, pero no con Morena.

El periodista Pedro Ferriz de Con, crítico de la llamada Cuarta Transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó en Twitter sobre la próxima renuncia del canciller.

"Es cuestión de días para que Marcelo Ebrard renuncie a la Cancillería y se lance por la presidencia. Obvio, no será por Morena. Hará pinza con Monreal a veremos quién les da posada. Las corcholatas se harán trizas", escribió el periodista.

Noticias Relacionadas INE emite medidas cautelares contra Morena por pedir promoción de 'corcholatas'

De acuerdo con lo informado por el reportero, Marcelo Ebrard solo necesitaría de un partido político para avanzar en la carrera de la presidencia sin Morena ya que contaría con recursos propios para hacer campaña: "Se hizo intensamente rico gobernando la Ciudad de México y Mario Delgado lo sigue llenando".

Es cuestión de días para que Marcelo Ebrard renuncie a la Cancillería y se lance por la presidencia.

Obvio, no será por Morena.

Hará pinza con Monreal a veremos quién les da posada.

Las corcholatas se harán trizas.

Vamos bien.#UnderMyWriting #UMW pic.twitter.com/gDUffNHD7j — Pedro Ferriz de Con (@PedroFerriz) April 16, 2023

Marcel Ebrard en Puebla confirma aspiraciones a la presidencia

Durante el fin de semana, Marcelo Ebrard reiteró sus intenciones de buscar una candidatura a la presidencia en 2024 y dijo estar seguro de que ganaría la encuesta interna de Morena para designar a su abanderado.

“Ustedes son los que están haciendo posible que nosotros vayamos adelante y quiero que tengan la certeza, la certidumbre, la seguridad de que nosotros vamos ganando y nunca nos vamos a bajar”, dijo el canciller durante una reunión en Puebla con comités nacionales, estatales y municipales de organizaciones de mujeres.

En el evento hizo un llamado a "meter el acelerador" para "llenar" Puebla con la pinta de bardas, “pero no pagadas, no contratadas con los gobiernos municipales, estatal o con las empresas, sino que nosotros las pintemos”, mientras que algunos asistentes expresaron su apoyo al dirigirse a Ebrard con gritos de "¡presidente!".

"De los que estamos contendiendo hoy, el único que ha sido sucesor de Andrés Manuel López Obrador he sido yo. Todos los demás son un enigma, yo no. Él salió como jefe de gobierno y yo lo sustituyo", afirmó Marcelo Ebrard en el evento público en Puebla.

?? #ALMOMENTO Marcelo Ebrard (@m_ebrard) señala que su carrera política comenzó en la Sierra de #Puebla. Se compromete con poblanos a cambiar desigualdades, en caso de ser el presidente de México

?? https://t.co/ewhrcpGjzu

Vía @AnaidPainappuru pic.twitter.com/rcpoaVPUGm — Periódico e-consulta (@e_consulta) April 15, 2023

Te recomendamos leer: Marcelo Ebrad dice que fue ''perseguido'' en la administración de Peña Nieto

¿Claudia Sheinbaum es la favorita? Ebrard responde

En entrevista con The Associated Press este domingo 16 de abril, Marcelo Ebrard dijo confiar que su experiencia en relaciones internacionales estos últimos cinco años lo convierten en una figura fuerte y confiable de la escena política.

Además, el canciller descartó que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobiernod de la Ciudad de México, sea la favorita de López Obrador a la presidencia de México en 2024.

“Encuentro muy lógico que Claudia y su equipo a todo el mundo le digan ‘soy la favorita’, porque ni modo que el presidente diga ‘No, no, no es la favorita’. Es como si yo te digo ‘Soy el favorito, ayer me dijo’”, afirmó.

Ebrad también se describió como un “progresista” cuyo objetivo es “la igualdad pero soy una gente demócrata, o sea, estoy en favor de las libertades”.

Encuentro de marcelos en Puebla pic.twitter.com/GIlpEWvTZg — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 16, 2023

Actualmente, Marcelo Ebrard aparece en segundo lugar en encuestas de opinión, detrás de Claudia Sheinbaum.

Te puede interesar:

Adán Augusto López 'pasa la bolita' sobre migración a Ebrard tras incendio en Ciudad Juárez