AMLO prioriza la seguridad en México antes que la cooperación con EE.UU.

CIUDAD DE MÉXICO.- La mañana de este lunes, durante su acostumbrada rueda de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su administración priorizará las acciones para mantener la seguridad pública en México, y “en segundo plano” la cooperación con Estados Unidos en esa materia, principalmente en el combate al tráfico y consumo de drogas, sobre todo el fentanilo.

Esto, tras darse a conocer la filtración de la agencia estadounidense Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en el Cártel de Sinaloa y su grupo afín “Los Chapitos".

En Palacio Nacional, López Obrador afirmó que se tiene que garantizar que en México nadie sea secuestrado y que no haya extorsiones, robos y feminicidios.

“Sí vamos nosotros a continuar cooperando con el gobierno de Estados Unidos, con una aclaración pertinente: nosotros tenemos primero que garantizar la seguridad pública en nuestro país", dijo el mandatario.

Y añadió, "Para decirlo más claro: nosotros lo que queremos es que en México nadie pierda la vida, que nadie sea secuestrado, que no haya extorsiones, que no haya robos, que no haya feminicidios, eso es lo primero, esa es nuestra responsabilidad fundamental".

El presidente López Obrador aseguró que en un segundo plano queda, "ayudar, cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que podamos, como buenos vecinos, enfrentar el grave problema del consumo de droga en Estados Unidos, en particular atender el problema del consumo de fentanilo que está causando la pérdida de vida de muchos estadounidenses, cosa que lamentamos“.