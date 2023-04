Trabajo científico supera obstáculo

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— “Es evidente que hay componentes políticos en la ciencia, pero nuestra intención en el libro es llamar a que los errores se corrijan, que se hagan bien las cosas, y ver la manera en que podemos cambiar las lógicas actuales por lógicas más ambientales y sustentables”, expresó Eduardo Martínez Romero al referirse a la censura de la obra “Territorios mayas en el paso del tren. Riesgos previsibles y posturas independientes sobre el Tren Maya”.

Martínez Romero, quien tiene el grado de doctor por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, afirmó que Conacyt sí realizó un acto de censura.

“Conacyt censuró, si bien nos dio el dinero y se realizó una investigación que se convirtió en un libro escrito por investigadores y externos, se le entregó a Conacyt el libro para su revisión y seis meses después te dice que no, ¿cómo le llamas a eso?”.

Martínez Romero aclaró que, si bien Conacyt no autorizó la publicación del libro con sello propio o de los CPIS, no les negó la posibilidad de publicarlo por otros medios. “No nos dijeron que no lo publicáramos, nos dijeron que no avalaban el libro y que su sello no iría en el libro”.

Sin embargo, el investigador señaló que la información sobre la negativa de Ecosur de publicar el libro era algo que solamente los participantes del libro conocían, por lo que cree que se filtró “ya que algunos de los autores están en contra del Tren Maya”.

“Es cierto, sí, fue censura, sería falta de honestidad de mi parte decirte que no es verdad, los autores que formamos parte de los capítulos del libro lo sabíamos y lo platicamos, todos acordamos publicarlo a pesar de las negativas de Conacyt de publicarlo y a pesar de la prohibición para que ningún centro Conacyt lo hiciera”, declaró.

La obra fue publicada el 23 de marzo pasado por la Editorial Bajo Tierra. Se compone de 12 artículos escritos por 30 especialistas en medio ambiente, antropología social, geopolítica, ecología, biología y arqueología, quienes, a través de trabajo de campo e investigación, ofrecen datos concretos sobre la llegada del Tren Maya a las poblaciones del sureste de México.

Recuento

“El libro hace un recuento de los riesgos que trae consigo la llegada del Tren Maya, pero ofrece un análisis científico de estos riesgos, no son ocurrencias ni son panfletos, nos basamos en trabajo de campo y en trabajo de investigación para cada uno de los ensayos que componen el libro”, afirmó Giovanna Gasparello, antropóloga y coordinadora del libro.

“No nos interesa alimentar la confrontación, no hay quien pueda hablar más que Eduardo”, respondió de forma escrita cuando se le preguntó sobre la censura.

Se le consultó a Conacyt su posición sobre la negativa de publicar la investigación. Respondieron que se está trabajando la información correspondiente.