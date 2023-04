Fallece Pablo González Casanova, exrector de la UNAM, a los 101 años de edad

CIUDAD DE MÉXICO.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer la muerte de Pablo González Casanova, exrector de la máxima casa de estudios, a los 101 años de edad.

González Casanova fue rector de la UNAM por un breve periodo de 1970 a 1972 además fue un reconocido investigador social.

Tras el anuncio del fallecimiento de González Casanova, figura de la escena política como Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y los legisladores Aleida Alavez y Emilio Álvarez Icaza, lamentaron su muerte y reconocieron su labor.

La tarde de este martes 18 de abril la UNAM confirmó la muerte del exrector Pablo González Casanova a los 101 años de edad.

“Muy distinguido universitario, rector de la Universidad, impulsor de la democracia en México, baluarte del pensamiento crítico y siempre comprometido con las mejores causas sociales”, escribió la UNAM en su comunicado oficial.

“La UNAM acompaña solidariamente a sus familiares y amigos”, concluyó.

Nacido el 11 de febrero de 1922 en Toluca, Pablo González Casanova fue un sociólogo, politólogo, historiador, académico y funcionario universitario.

González Casanova fue un abogado de la UNAM con maestría en Ciencias Históricas en el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México, estudios en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y un doctorado en Sociología por la Universidad Soborna, de París.

Durante su carrera como académico fue director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (1957-1965) y del Instituto de Investigaciones Sociales (1966-1970), ambas de la UNAM, donde fungió como rector de 1970 a 1972.

Durante su gestión fueron creados los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) y el Sistema de Universidad Abierta de la UNAM.

También fue investigador emérito de la UNAM, profesor visitante de la Universidad de Oxford (1974) en Inglaterra, profesor titular de la Universidad de Cambridge (1981-1982) en el mismo país y profesor visitante de la New School For Social Research (2000).

Entre los libros que escribió se encuentran: “La democracia en México” (1965); “Sociología de la Explotación” (1969); “El Estado y los partidos políticos en México” (1981) y “La universidad necesaria en el siglo XXI” (2001), entre otros.

En 2023 fue condecorado por la Unesco con el Premio Internacional José Martí por su labor en la defensa de la identidad de los pueblos indígenas de América Latina.

Lamento el sensible fallecimiento de Pablo González Casanova , ex rector de la UNAM, pensador comprometido siempre con la igualdad y la democracia. Mis condolencias a familiares y amigos , descanse en paz. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 18, 2023