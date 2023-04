Intentan frenar el remate de bienes de Interjet

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La Sección 15 de la CTM, el sindicato que representa a los trabajadores de Interjet, informó que el pasado 13 de abril se realizó la primera audiencia de remate de bienes, a la cual acudieron representantes de la empresa, el conciliador del concurso mercantil y algunos postores interesados en comprar diferentes bienes de la empresa.

Sin embargo, tanto representantes de la empresa como el conciliador del concurso mercantil “en acuerdo y contubernio intentaron suspender el remate de bienes”, señaló el sindicato en un comunicado.

La empresa pidió la suspensión del remate de bienes porque se encuentra pendiente de resolución un recurso de queja interpuesto contra la resolución de un juez de distrito que determinó desechar por improcedente una demanda de amparo que pretende combatir el avalúo de bienes realizado por el perito designado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).

Por su parte, el conciliador intentó hacer ver a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que el proceso de pago a los trabajadores se debía de hacer conforme a las reglas del concurso mercantil y no conforme a las reglas establecidas en la Ley Federal del Trabajo.

En ambos casos, la Junta Federal determinó que era improcedente suspender la diligencia de remate por varios motivos, siendo el principal que los trabajadores no están obligados a someter sus pagos a las reglas de los concursos mercantiles y que no había ninguna determinación judicial que suspendiera el procedimiento.

Pero pese a esto, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje decidió que no se podía realizar el remate por lotes, sino que tenía que hacerse una postura legal “por el total de los bienes”.

“Lo anterior, atenta contra el derecho de cobro de los trabajadores pues es altamente improbable que exista un solo postor que quiera todos los bienes de la empresa. Lo correcto sería que el remate se hiciera por lotes o bienes, tal y como se rindió el avalúo por parte del perito nombrado por la Junta, pues sólo así se eficientiza el proceso de cobro de los trabajadores y se maximiza la ganancia que de ellos pudiera obtenerse”, señaló el sindicato.

En ese sentido, la Sección 15 presentará un recurso de revisión contra actos de ejecución previo a la siguiente audiencia de remate de bienes que será el próximo 31 de mayo.

Por otro lado, la Sección 15 comentó que respecto a los videos donde funcionarios de la empresa comentan que se va a pagar el 100% del laudo que tienen con los trabajadores, la información no es precisa, pues el ofrecimiento de la empresa es cambiar acciones por el laudo. "Es decir, se pretende cambiar derechos de cobro en primer plano por acciones o papel de la empresa que hoy no tiene valor alguno. "De tomar esta propuesta, los trabajadores no solo perderían sus derechos de cobro sino que se convertirían en deudores de otros acreedores, dando paso a que otras personas sí cobraran sus deudas, lo que no resulta conveniente", detalla el comunicado firmado por Francisco Joaquín del Olmo Velázquez, director de la Sección 15 de la CTM.