Cuestionan a AMLO sobre viajes de lujo Luis Crescencio Sandoval; esto dijo el mandatario (Vídeo)

Luego de que un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en alianza con Fábrica de Periodismo dieran a conocer los viajes de "terciopelo" que realiza el titular de la Sedena junto con su familia con cargo al erario público, este día el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado al respecto en su conferencia de prensa matutina.

El mandatario afirmó que “ la DEA o cualquier otra agencia” está detrás de la investigación sobre los presuntos viajes de lujo atribuidos a Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, y a su familia, con cargo al erario y usando naves oficiales.

De acuerdo con el reportaje, el secretario de la Defensa habría realizado al menos cuatro viajes de lujo a Estados Unidos, Italia, Rusia y Corea del Sur junto con familiares con el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), incluyendo vuelos de primera clase, hoteles cinco estrellas y partidos de básquetbol y béisbol.

“Eso es Claudio X. González con ellos [las agencias]”, afirmó el presidente. Cuestionado sobre si los viajes son reales, AMLO respondió: “Dicen que estuvo 15 días, nunca ha estado [fuera tanto tiempo] que yo sepa”, acto seguido increpó a los periodistas

“A lo mejor su familia sí. ¿Y qué?, ¿Cuál es el problema?”. En esa misma intervención, López Obrador aprovechó para hacer referencia de nueva cuenta al periodista Carlos Loret de Mola y sus ingresos, así como de los dueños de los periódicos Reforma y El Universal.

Y al anticipar que le dirían los reporteros que ese no era dinero público, el mandatario afirmó que “También ese dinero es público, ¿qué no venden protección? ¿Que no venden publicidad? Son otras implicaciones”, concluyó sin volver a tocar el tema en el resto de su conferencia.

El presidente mexicano acusó a los medios mexicanos de realizar estas publicaciones para “manchar” su administración.

“Son calumniadores y siempre han actuado así. Muchos, no quiero decir que sean renegados, antipatriotas, son proestadounidenses”, acusó.

Esta es la postura del presidente de México luego de darse a conocer los gastos millonarios del General Luis Cresencio Sandoval González. Secretario de la Defensa Nacional. pic.twitter.com/Z4s6ZkpDT7 — En Pocas Palabras (@PocasPalabrasDk) April 19, 2023

Esto dio a conocer Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad

¿Y la austeridad? El general Luis Cresencio Sandoval, titular de la @SEDENAmx ha realizado, con toda su familia, viajes al extranjero en jets del Ejército y se ha hospedado en hoteles de alta gama, entre otros lujos.



Abrimos hilo. uD83EuDDF5 pic.twitter.com/R9AG1pzwzh — Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) April 17, 2023

