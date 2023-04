AMLO admite que fue un error apoyar a Lilly Téllez

CIUDAD DE MÉXICO.— Este jueves, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a la confrontación que protagonizó la senadora Lilly Téllez García, del Partido Acción Nacional (PAN) con el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, durante la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska.

López Obrador admitió ser "responsable en buena medida porque yo la propuse".

El mandatario dijo que no asistió a la ceremonia para no exponerse a una humillación, escándalo, a una agresión verbal porque “los medios de manipulación” lo podrían de ocho columnas.

En el momento de la ceremonia de la entrega del reconocimiento a la escritora de origen francés, Lilly Téllez cuestionó al vocero presidencial, Jesús Ramírez, por el discurso de la senadora morenista Sasil Dora Luz de León Villard, quien condenó la decisión de la SCJN sobre la Guardia Nacional.

El vocero evitó responder señalando que se encontraban en medio de la ceremonia de la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska.

La senadora Téllez continuó grabando un vídeo con su teléfono celular y confrontando al funcionario del gobierno federal, mientras la ceremonia continuaba.

AMLO hace un recuento de sus errores

Esta mañana, el presidente López Obrador dijo que el había propuesto a Lilly Téllez para senadora, lo que reconoció como uno de sus errores.

"Hace unos días me decía mi hijo Jesús: ‘Oye papá ¿y has cometido errores como Presidente o antes?’. Uno no es perfecto, y cometemos errores y le explicaba de gente que recomendé y que nos traicionaron", dijo el mandatario.

Refirió que también se había equivocado con el senador Germán Martínez Cázares, a quien había nombrado director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como con los ministros Margarita Ríos-Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Lilly Téllez aclara: "A mí no me apoyó"

A ver, a mí no me apoyó, yo no estaba buscando trabajo y menos entrar a la política.



El presidente me estuvo pide y pide durante tres meses que lo ayudara en Sonora, no soy pluri.



No le debo nada, al contrario, él me debe el cumplimiento de sus promesas.



Después de que el presidente López Obrador asegurara en la conferencia mañanera de este jueves que fue un error haber propuesto a Lilly Téllez para el Senado, la senadora sonorense publicó en su cuenta de la red social Twitter que ella no fue apoyada por el mandatario,

En su tuit, la senadora escribió, "A ver, a mí no me apoyó, yo no estaba buscando trabajo y menos entrar a la política. El presidente me estuvo pide y pide durante tres meses que lo ayudara en Sonora, no soy pluri. No le debo nada, al contrario, él me debe el cumplimiento de sus promesas. Es un Sinvergüenza".