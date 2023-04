AMLO critica a ministros de la Suprema Corte por invalidar pase de la Guardia Nacional a la Sedena

CIUDAD DE MÉXICO.— La mañana de este jueves, durante su acostumbrada conferencia de prensa mañanaera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidaron el traspaso de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) porque, según el mandatario, no les importa la seguridad del pueblo ni de la gente.

López Obrador señaló que las policías municipales están muy expuestas, porque en esos lugares viven los policías y sus familiares y están sometidos a presiones y amenazas, en cambio la Guardia Nacional no, aseguró el mandatario, y argumentó que son elementos de distintos lugares del país y la agrupación tiene un sistema de rotación, de modo que no son intimidados fácilmente, no les pueden aplicar la máxima de plata o plomo.

"Por eso la importancia de la Guardia Nacional, eso es lo que defendemos y no entendieron los ministros de la Corte, porque los obnubila su conservadurismo y la politiquería, no les importa la seguridad del pueblo, la protección de la gente", dijo el mandatario.

El presidente López Obrador señaló que usan de excusa tecnicismos y argumentos legaloides y falsedades porque están resolviendo no de conformidad con la ley, sino politiqueramente.

Aseguró que su gobierno seguirá fortaleciendo a la Guardia Nacional porque nunca la Policía Federal alcanzó a construir 280 cuarteles y nunca logró contratar y capacitar a 130 mil elementos.