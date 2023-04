Christian Von Roehrich, exdiputado prófugo, es detenido al querer cruzar a EE.UU.

REYNOSA.- Christian Von Roehrich, quien hasta febrero de este año aún era diputado del PAN pese a una orden de aprehensión en su contra y estar prófugo de la justicia, fue detenido en Tamaulipas al intentar cruzar a Estados Unidos.

El panista era buscado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por su presunta participación en el llamado Cártel Inmobiliario.

Christian Von Roehrich es detenido al cruzar a EE.UU.

Este jueves 20 de abril fue detenido Christian Von Roehrich, quien se encontraba prófugo desde hace cuatro meses, por su presunto vínculo con el Cartel Inmobiliario en Ciudad de México durante su gestión al frente de la alcaldía Benito Juárez.

Según informó la fiscalía capitalina, agentes de la Policía de Investigación se dirigen a Reynosa, Tamaulipas para cumplir con la orden de aprehensión en contra del exdiputado, quien fue deportado después de intentar ingresar a Estados Unidos.

“Agradecemos la colaboración de autoridades de ese país y Fiscalía General de la República", indicó la autoridad capitalina en un comunicado.

El exdiputado panista era considerado prófugo desde diciembre pasado cuando se giró la orden de aprehensión en su contra y este se dio a la fuga, por lo que se emitió una ficha roja para que sea entregado a las autoridades mexicanas en caso de intentar cruzar a otro país.

Así fue la detención de Christian Von Roehrich, ex delegado de @BJAlcaldia intentaba pasar como indocumentado, tiene una orden de aprehensión en la #CDMX

El caso contra Christian Von Roehrich, exdiputado del PAN

El pasado 8 de diciembre la fiscalía capitalina giró una orden de aprehensión contra Christian Von Roehrich, entonces diputado local por el PAN en el Congreso de la Ciudad de México delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades de un servidor público, además de asociación delictuosa.

El llamado ‘Cartel Inmobiliario’ se refiere a una presunta organización delictiva, conformada por exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez en Ciudad de México, para cometer actos de corrupción en materia inmobiliaria.

Presuntamente, Von Roehrich erogó alrededor de 207 millones de pesos a empresas fantasma después del sismo de 2017 “por concepto de arrendamiento de maquinaria para trabajos de demolición, más un contrato adicional por mantenimiento de inmuebles públicos afectados”.

Sin embargo, la autoridad capitalina señaló que estos, posiblemente, sirvieron para simular un correcto uso de los recursos públicos

Ulises Lara, vocero de la fiscalía capitalina, explicó en diciembre pasado que en la investigación se obtuvieron “sólidos datos de prueba aportados por uno de los ex funcionarios ya procesados” que evidenciarían “la posible asociación delictuosa de personajes de alto nivel jerárquico en diferentes administraciones de la alcaldía Benito Juárez”.

Tras el arresto de Von Roehrich este jueves, Lara señaló que no será necesario un ‘juicio de procedencia’ ya que el panista no cuenta con inmunidad procesal puesto que los legisladores locales no reciben fuero constitucional.

Diputado del PAN recibía sueldo pese a estar prófugo

Christian Von Roerich era coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México al momento en que se giró orden de aprehensión en su contra y se pidió ayuda a la ciudadanía para localizarlo el pasado 8 de diciembre.

El legislador local pidió licencia para ausentarse de su cargo, la cual fue rechazada el pasado 10 de febrero de este año por lo que fue inhabilitado por faltas.

Sin embargo, en el tiempo entre que se emitió la orden de arresto y se rechazó su solicitud de licencia obtuvo sus recibos de nómina y cheques a su nombre, los cuales le eran entregados a un apoderado legal del ahora exdiputado.

El legislador recibió durante la primera quincena de diciembre 27 mil 965 pesos netos; en la segunda, 34 mil 624, y también obtuvo un aguinaldo de 96 mil 816 pesos.

¿Quién es Christian Von Roerich?

Christian Von Roerich de 42 años es licenciado en Ciencias Jurídicas, quien fue integrante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal entre 2012 y 2015.

En el periodo de 2015 a 2018 fue jefe delegacional de Benito Juárez, tiempo en el que presuntamente autorizó recursos para la reconstrucción por daños a causa del sismo de septiembre de 2017 que fueron entregados a empresas fantasmas.

Tiembla el Cártel Inmobiliario y el PAN en la CDMX



Tiembla el Cártel Inmobiliario y el PAN en la CDMX

Detienen al panista Christian Von Roehrich

Von Roerich fue señalado por la autoridad capitalina como uno de los cabecillas del “Cartel Inmobiliario”, en el que habrían participado otros exfuncionarios de Benito Juárez, quienes presuntamente también habrían autorizado construcciones habitacionales que no cumplían con todos los requisitos a cambio de departamentos u otras ganancias no reportadas.