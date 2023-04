Hombre intenta quemar tienda departamental de Puebla por deuda de su mamá (VÍDEO)

PUEBLA.- Un hombre realizó una transmisión en vivo mientras prendía fuego a una tienda de Coppel ubicada en Atlixco, Puebla. Además Osciel "N", como fue identificado, trató de suicidarse con un cuchillo pero la policía lo evitó.

El hecho se registró el pasado lunes 17 de abril a las 19:30 horas cuando el joven lanzó una bomba molotov contra la tienda departamental que se encuentra en avenida Manuel Ávila Camacho, y con la que tiene un adeudo.

Presuntamente también habría lanzado una bomba molotov contra de las instalaciones de la empresa financiera Impulsa, supuestamente porque su madre tiene una deuda con ellos.

Durante la transmisión, Osciel aseguró que su madre fue amenazada y por eso actuó de esa manera. "Si estás viendo esto má perdóname, perdóname", pide el joven a su madre.

uD83DuDEA8 ¡No quería pagar su préstamo en Atlixco!



La noche del lunes un hombre atacó y prendió fuego a una empresa financiera y a Coppel de Atlixco, por los altos intereses que cobran por sus préstamos.

uD83DuDCF9 Josél Moctezuma pic.twitter.com/afiXjq53sc — Carlos Martin Huerta (@carlosmartinh) April 18, 2023

El primer lugar que atacó se encuentra en la calle 3 Sur, entre avenida Hidalgo y 3 Poniente, luego caminó unas cuadras e incendió la parte exterior del comercio que se encuentra en 5 Sur y avenida Manuel Ávila Camacho.

En la grabación, el sujeto confesó su crimen: “yo, como hijo, no me voy a quedar viendo cómo esto sigue pasando en este México. Me vale ma... lo que tenga que hacer. Acabo de atacar una financiera y le acabo de prender fuego y ahorita vine para Coppel. Ya no me alcanzó para ir a Elektra”.

El hombre continuó con su discurso en lo que llegaban las autoridades: “ahí hay fuego, ahí hay coraje, ahí hay venganza. Porque si el Estado no nos va a dar justicia, nos vamos a levantar y vamos a hacer esto y peor”, además dijo que no había prendido más llamas en la tienda porque dentro había gente.

Amenazó con quitarse la vida

Además, acusó a las tiendas de Coppel y Elektra de robarle la paz y tranquilidad a las familias y las llamó "agiotistas" y "prestamistas".

Tras lo cual elementos de la policía municipal de Atlixco acudieron al lugar para detenerlo pero el hombre se rehusó y amenazó con quitarse la vida con un cuchillo. Finalmente Osciel fue detenido y puesto a disposición por el delito de daño a propiedad ajena.