Perla Cristal fue hallada sin vida en Guanajuato tras salir con sus amigos

MÉXICO.- Familiares y amigos buscaban en calles y pedían en redes sociales el apoyo para localizar a la joven Perla Cristal de 19 años de edad, quien desde el 9 de abril salió de su casa, ubicada en la colonia Barrio Santa Ana, en Tláhuac, pero ya no regresó. Lamentablemente fue hallada muerta en el estado de Guanajuato.

Se supo que Perla Cristal salió con su mejor amiga de nombre Alison y con otros dos supuestos amigos (Juan Carlos 'N' y Rogelio 'N'), se dirigieron en una camioneta rumbo a León, Guanajuato, pero cuando iban en camino se descompuso el vehículo.

Como no pudieron arreglarlo decidieron quedarse a dormir ahí, pero supuestas versiones de Alison señalan que al despertar ya no estaba Perla Cristal y que, al preguntarle a sus amigos, estos dijeron no saber a dónde fue.

Ante ello, los dos sujetos que iban con ellas, le ofrecieron dinero a Alison para que pudiera regresar a la Ciudad de México; luego de dicha declaración, la joven ya no quiso decir más al respecto, sin embargo, en redes sociales, algunos usuarios

PERLA CRISTAL DE 19 AÑOS FUE LOCALIZADA SIN VIDA EN #Guanajuato



Su familia la buscaba desde el 9 de abril, hace 11 días. Desapareció en @TlahuacRenace #Tláhuac



Realizaron varias protestas para dar con su paradero. Su cuerpo ya fue trasladado a #CDMX #MéxicoFeminicida pic.twitter.com/rcSLJcFVSj — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) April 20, 2023

Fue el pasado 14 de abril que se publicó una Alerta Amber para encontrar a Perla Cristal Gaviña Ordaz de 19 años de edad, quien al principio se creyó que se encontraba extraviada en la alcaldía Tláhuac en la Ciudad de México.

De acuerdo con los datos emitidos a través de la ficha de búsqueda, se indicaba que lo último que usó la joven fue una blusa tipo ombliguera con estampado de animal print con colores blanco y negro; también portaba un pantalón de mezclilla azul, tenis blancos y chamarra café claro.