Rusia Vs. Ucrania. Zelenski sostiene una videoconferencia con diputados mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO.— Este jueves, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió a los mexicanos, apoyar “la fórmula ucraniana de la paz” para poner fin a la guerra que su país enfrenta desde hace más de un año con Rusia.

“Llamamos a todos los países a juntarse por los esfuerzos globales por la implementación de la fórmula ucraniana de la paz, y los invito a escoger qué punto de la fórmula de la paz le permitirá a México mostrar su liderazgo“, dijo el mandatario en un mensaje por videoconferencia dirigido al Grupo de Amistad México-Ucrania del Congreso de los Diputados.

Aunque sí ha condenado la invasión de Rusia, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha mantenido una postura ambigua desde el inicio de la guerra y ha reiterado la necesidad de conformar un “comité de mediación” integrado por varios jefes de Estado y de Gobierno, que promueva el cese de la guerra en Ucrania.

El presidente López Obrador llegó a criticar la propuesta de un grupo de eurodiputados que propusieron a Zelenski como candidato para recibir el Premio Nobel de la Paz.

En octubre de 2022, durante una de sus habituales conferencias de prensa matutinas, el presidente López Obrador declaró, “Con todo respeto del Parlamento Europeo, proponiendo como candidato a Nobel de la Paz al presidente de Ucrania, independientemente si participamos a favor de uno o de otro, ¿cómo uno de los actores en el conflicto de la guerra va a recibir el Nobel de la Paz?”.

En la fórmula ucraniana de la paz, presentada por Zelenski a finales del pasado año, destacan la exigencia de restaurar la integridad territorial ucraniana y el retiro completo de las tropas rusas.

Zelenski agradeció a México la ayuda humanitaria prestada y el respeto hacia la comunidad ucraniana en el país, así como sus votos a favor de Ucrania en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales.

Como es costumbre en sus discursos dirigidos a otras naciones, el mandatario ucraniano hizo un símil entre la invasión rusa y algún acontecimiento histórico o social del país en cuestión; en este caso, aunque de manera velada, Zelenski hizo alusión a la violencia que asola a México.

“Señoras y señores del pueblo de México, ¿acaso no estamos unidos por el sueño de la seguridad y la tranquilidad en las calles de todas nuestras ciudades? ¿será que no condenamos igual a los que matan a gente civil y a los que queman las casas? Somos iguales en no aceptar el mal“, expuso el mandatario ucraniano.