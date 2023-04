Diputada de Morena, Patricia Armendáriz, explota contra mayas lacandones: así los amenazó

La diputada de Morena, Patricia Armendáriz fue exhibida este viernes 21 de abril por explotar contra mayas lacandones, pues circula un audio que se ha vuelto viral en redes sociales y ha causado polémica, ya que se le oye amenazar a indígenas de Chiapas en un tono tanto furioso como agresivo.

A la también empresaria y exparticipante de Shark Tank se le escucha gritar y amenaza con quitar un programa de desarrollo para la comunidad maya lacandona de aquel fronterizo Estado.

La diputada de Morena, Patricia Armendáriz, amenazó al líder lacandón Chankim Colocho con ya no entregarles más apoyos económicos ni por parte de ella ni del gobierno.

También le reclama por tener reuniones sin presentar propuestas de 'comunidad' y por su 'falta de compromiso' en un programa para la localidad.

En el audio que dura más de dos minutos compartido por la periodista Gabriela Coutiño, se oye a la diputada de Morena Patricia Armendáriz dominada por la furia decir palabras soeces y groserías. De hecho se oye con claridad cuando los manda al rancho del presidente Andrés Manuel López Obrador "La Chingada".

“Síganle creyendo que van a seguir mamando del gobierno; no les van a dar nada. O me presentan programas de desarrollo para ustedes o se van a ir a la chingada, se los quiero dejar claro. Ya no quiero saber nada de ustedes”, gritó mientras manoteaba en la mesa.