¿Quién ganó el debate de Edomex? Esto es lo que pasó entre Alejandra del Moral y Delfina Gómez

CIUDAD DE MÉXICO.- El primer debate entre las candidatas Alejandra del Moral Vela, de la coalición PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza, y Delfina Gómez, de Morena-PT-PVEM, en la sala de sesiones del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), moderado por Ana Paula Ordorica.

Los temas a tratar durante el primer debate fueron corrupción, violencia de género, servicios públicos, cultura y recreación, además se permitió que las participantes usaran material visual de apoyo.

El sorteo de los temas fue realizado el lunes 17 de abril pasado en instalaciones IEEM.

No obstante, las respuestas de las involucradas no fue tan criticado como el papel de la moderadora Ana Paula Ordorica, pues algunos consideran que no tuvo una actitud imparcial, ni logró agilizar el intercambio de ideas y recapitular lo más importante, además de guiar el debate conforme a los temas establecidos previamente.

Además, se le señaló por presuntamente hacer menos una de las propuestas de la candidata de Morena Delfina Gómez.

La publicación vía Twitter del periodista Jenaro Villamil, expuso a la moderadora Ana Paula Ordorica por presuntamente "minimizar" la propuesta de la candidata Delfina Gómez sobre los pueblos originarios.

"Merecen respeto y no burla", escribió Jenaro Villamil. Asimismo, criticó que Ordorica presuntamente haya sido parte del debate y no un árbitro del mismo.

"Muy mal que la moderadora del debate no se modere. Ella no es parte del debate sino el árbitro entre Delfina y Alejandra", sentenció.

#DebateEdomex. Muy mal que la moderadora del debate no se modere. Ella no es parte del debate sino el árbitro entre @delfinagomeza y @AlejandraDMV pic.twitter.com/7pk9MHrhEi — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) April 21, 2023

Además, el coordinador de la campaña a la gubernatura de Morena, Horacio Duarte Olivares, en tuit expresó que con la periodista Ana Paula Ordorica "La derecha tiene 2 candidatas", exponiendo que el debate 2023 del Estado de México es una farsa.

De acuerdo con Horacio Duarte Olivares, la moderadora durante el último tema del debate mostró su racismo y clasismo, el tema de pueblos originarios y comunidades indígenas.

En el tema de pueblos originarios y comunidades indígenas la moderadora @AnaPOrdorica muestra de cuerpo completo su racismo y clasismo. #DebateEdoMéx2023



¿Cómo se atreve el @IEEM_MX a traer a semejante racista a conducir un debate oficial? — Horacio Duarte Olivares (@horacioduarteo) April 21, 2023

Tensión en el debate de candidatas en Edomex

Esta situación comenzó en el cuarto tema de cultura, cuando la candidata Delfina Gómez, trató de defenderse ante las acusaciones de Alejandra del Moral, la moderadora la interrumpió para que respondiera su pregunta, cuando con la otra candidata no lo hizo.

Al terminar las intervenciones de cada candidata en el tiempo de preguntas adicionales sobre el tema o réplica, Alejandra del Moral habló sobre fortalecer el deporte en los pueblos indígenas "no podemos olvidar nuestras raíces, no podemos olvidar de dónde venimos y ustedes son el orgullo mexiquense".

¿Quién ganó el debate entre Alejandra del Moral y Delfina Gómez?

Poco después del debate, la empresa Massive Caller difundió en redes sociales los resultados de un sondeo que hizo tras el evento.

El 63.8% de los encuestados consideró que Alejandra del Moral presentó las mejores propuestas y/o fue la ganadora del debate, contra el 36.2% que opinó que fue Delfina Gómez .

de los encuestados consideró que y/o fue la ganadora del debate, contra el . Sobre la intención de voto, el 61.9% reafirmó la preferencia que tenía, el 18.7% optó por otro candidato y el 19.4% dijo que no había decidido antes, pero que tras el debate se decidió.

Sobre a favor de quién cambió el sentido de su voto, el 28.3% dijo que lo hizo por Delfina Gómez y el 71.7%, por Alejandra del Moral.

Al planteamiento de “Después de ver el debate, ¿quién cree que va a ganar la elección?”, el 41.4% respondió que Delfina Gómez y el 58.6% que Alejandra del Moral.