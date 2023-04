Hacen negocio con los mercados de México: esto cobran por un paseo a La Merced

CIUDAD DE MÉXICO (EL Universal).— Un usuario de redes sociales expuso en su cuenta el costo de los tours que ofrecen sitios de internet por ir al mercado de La Merced en Ciudad de México.

Por medio de la popular red social TikTok, el usuario @omargarcia2652 compartió a sus seguidores el increíble descubrimiento en la agencia de viajes Tripadvisor.

En la grabación, el tiktoker mostró el paquete que incluía dicha visita al famoso tianguis de la capital de país, donde se aprecia que por persona tenía un costo de 2 mil 45 y 4 mil 90 pesos por dos personas.

¿Qué incluye el tour de La Merced? De acuerdo con el sitio de viajes, la visita tiene un tiempo aproximado de 4 horas e incluye:

Guía bilingüe.

Increíbles tacos callejeros.

Prueba de frutas locales, el mole y los sabrosos tacos.

Degustaciones de comida prehispánica.

Cerveza, micheladas y pulque.

El vídeo cuenta con 22 mil reproducciones, con casi dos mil “likes” y con diversos comentarios por parte de usuarios.

“El que no hace tours es porque no quiere”. “Soy intérprete traductor de seguridad y hasta yo me sorprendí”. “Wey que chido yo si los haría, jajaja”, son algunas reacciones que los internautas compartieron en los comentarios del vídeo.

¿Qué es la gentrificación?

La gentrificación se refiere al proceso de renovación urbano en el cual los barrios tradicionalmente ocupados por personas de menores ingresos son reemplazados por personas de mayores ingresos y con un mayor poder adquisitivo. Esto a menudo resulta en un aumento en los precios de la propiedad y en la exclusión de los residentes originales del área.

En algunas partes del país, este fenómeno ya ha sido denunciado por los mismos ciudadanos quienes han tenido que desplazarse.