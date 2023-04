Ebrard confirma rescate de cinco mexicanos en Sudán, una más está en camino

CIUDAD DE MÉXICO.- Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que fueron evacuados los mexicanos en Sudán que se vieron atrapados en un país en pleno conflicto armado.

Según informó el canciller mexicano, con apoyo del Gobierno de España evacuaron exitosamente a cinco mexicanos atrapados en Sudán y fueron trasladados a la Embajada de México en dicho país.

La cancillería precisó que hay otros 13 mexicanos aún en el país en conflicto, de los cuales 11 ya se encuentran en proceso de ser evacuados.

La mañana de este lunes 24 de abril, el canciller Marcelo Ebrard informó que cinco de los 13 mexicanos en Sudán ya fueron rescatados y se encuentran en la Embajada de México en España, ubicada en la ciudad capital.

“La embajada de México en Madrid dio la bienvenida a los primeros connacionales evacuados con éxito de Sudán”, indicó el canciller.

Ayer domingo los cinco mexicanos y dos familiares directos abordaron “sanos y salvos” un vuelo organizado por España para evacuar a sus connacionales de Sudán, mientras que una mexicana sería evacuada hoy lunes con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Nuestra gratitud al canciller José Manuel Albares Bueno por su apoyo”, indicó Marcelo Ebrad a través de redes sociales.

El pasado 17 de abril, la SRE indicó que tenían contacto con nueve mexicanos atrapados en Sudán tras el estallido del conflicto armado, cifra que subió a 13 en los últimos días.

“Ante la escalada del conflicto y debido al riesgo que se corre en las calles de Jartum y otras ciudades de Sudán, se ha recomendado a las personas mexicanas permanecer en sus domicilios hasta que la situación permita su salida segura del país”, detalló la cancillería.

La SRE confirmó una nueva cifra de 13 mexicanos en Sudán ya localizados, de los cuales 11 están en proceso de ser evacuados.

Además de los cinco ya en Madrid, “tenemos dos con Médicos sin Fronteras vía Etiopía, sanos y salvos ya en proceso de evacuación. Tenemos a otra evacuada por Organizaciones Unidas vía Arabia Saudita”.

“También tenemos otro mexicano que está en la ONU, ya lo movieron de la capital, y luego tenemos dos religiosas que no sabíamos dónde estaban ya nos reportaron y están saliendo por vía Egipto”, precisó la cancillería.

Los connacionales de Médicos Sin Fronteras están en proceso de evacuar vía terrestre, la mexicana Karol Arámbula será evacuada a través del Programa Mundial de Alimentos de la ONU y dos monjas saldrán del país en un convoy vía Egipto.

Otros dos mexicanos reportaron estar bien y no desean ser evacuados de Sudán.

El pasado 15 de abril estalló un conflicto armado entre el Ejército de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) tras varias semanas de tensión ante una reforma de las fuerzas de seguridad en las negociaciones para formar un nuevo Gobierno de transición.

Ambos organismos de seguridad orquestaron un golpe de Estado conjunto que derrocó al gobierno de transición de Sudán en octubre de 2021.

Departure of diplomats and foreign citizens from Sudan.



An EU foreign policy official said more than 1,000 EU citizens were evacuated from Sudan over the weekend. pic.twitter.com/m3HgKGk3Qk — Spriter (@Spriter99880) April 24, 2023