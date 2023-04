Roban vestido de quinceañera y diseñador lo rehace en tiempo récord

ESTADO DE MÉXICO.- El robo a la boutique del diseñador David Ávila, pudo haber terminado con el sueño de una quinceañera, pues los ladrones se llevaron un vestido bordado con girasoles amarillos sobre tela "razo de novia" de color negro, era una pieza creada a la medida.

El robo a la boutique de Santa Elena fue la madrugada del 14 de abril, ocho días antes de la fiesta de XV años de Ashley, por lo que el diseñador denunció que además del vestido de razo negro bordado con girasoles, los ladrones también se habían llevado otro vestido en color rojo y joyería.

El diseñador pidió a la ciudadanía a estar alerta en caso de ver si lo estaban mal vendiendo o si tenían información sobre donde pudiera estar para poder recuperarlo y que no se perdiera la ilusión de la quinceañera.

Diseñador rehacer el vestido

Sin embargo, al ver que pasaban las horas "no me quedó más que trabajar día y noche, para lograr realizar en menos de ocho días" un trabajo que me había llevado cerca de dos meses de hacer moldes y pruebas en el cuerpo de la quinceañera, afirmó el diseñador.

Los delincuentes "ya rebasaron muchos límites", pues además de que por la madrugada rompieron candados y un cancel se llevaron dos vestidos, personalizados sobre medida, que no le van a quedar a cualquiera, pues fueron diseñados sobre medida y moldeados al cuerpo de una joven, señaló David Ávila.

La joyería robada de la boutique, pueden ser fácilmente vendidas, pero los vestidos no, aseveró el diseñador.

Especialmente el vestido creado en tela "razo de novia" negro con bordados de girasoles que fueron hechos por buenos mexicanos, mi confeccionista y mujeres oaxaqueñas empoderadas, por lo que era difícil sustituirlo, indicó el diseñador mexiquense.

"Yo no vendo sólo mis diseños, vendo sueños"

"Gracias a Dios pude rehacer el vestido, con el apoyo de ocho manos más, las mías y las de mis colaboradores", pues más que los 18 mil pesos que es el costo de este diseño, es la creación y es robar la ilusión de una niña que entró en crisis y lloró al saber del robo de su vestido de XV años, porque "yo no vendo sólo mis diseños, vendo sueños", afirmó David Ávila.

Ante este reto de recuperar la ilusión, David Ávila decidió llamar a este modelo "Ashley", para recordar a la quinceañera que estuvo a punto de perder la ilusión en su fiesta de XV años que finalmente pudo celebrar el pasado sábado 22 de abril, quien junto con su madre agradecieron el esfuerzo y dedicación que David puso para volver a crear su vestido y lo invitaron a la celebración.