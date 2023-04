Pareja organizó un baby shower, no fue nadie, pero tuvo final feliz

CIUDAD DE MÉXICO.- Una pareja que organizó una baby shower en Culiacán se llevó la sorpresa de su vida, primero, por que a las personas que habían invitado no asistieron al evento. Segundo, por que luego de que la hermana de la futura madre publicara en Facebook el caso e invitara a quien viera la publicación, varias personas acudieron para festejar la llegada del bebé.

Los hechos ocurrieron el Culiaán, Sinaloa y todo quedó documentado en TikTok. De no esperar a nadie, diversas personas ajenas a la familia y sin conocerla decidieron apoyar para que la pareja no se sintiera sola y, al final, las cosas resultaron mejor de lo que esperaban.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Una joven de Culiacán había organizado su baby shower, pero no asistió ninguno de sus invitados. Al ver esta situación, su hermana decidió invitar a través de Facebook sus propios amigos para que la joven no estuviera sola. Sin embargo, la publicación en dicha red social fue vista por una familia, no lo dudaron, y también asistieron al evento. Incluso una joven documentó todo a través de TikTok.

Este caso se volvió viral ya que la familia que asistió al baby shower eran completos desconocidos para la futura mamá. Sin embargo, esta familia tuvo empatía con la joven y decidieron acompañarla en este momento tan especial. Parte de toda esta locura fue documentada por Alejandra, una de las integrantes de esta familia que asistió al baby shower.

El video en TikTok de Alejandra ya cosecha más de 1,6 millones de me gusta y los comentarios son de lo más variados.

"Reyna, la chica embarazada, quedó muy feliz porque mucha gente la apoyó", dijo la joven en su video. "La bebé más amada por desconocidos", agregó. "Estos desconocidos para ellos le hicieron el mejor regalo, festejar con ella", dijo un usuario. "Amo a las personas que hacen felices a otras personas sin nada a cambio", acotó otra chica. "Se ganaron el cielo", respondió otra joven en la publicación de TikTok de Alejandra.

