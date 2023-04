El Instituto Nacional de MigraciÃ³n desaparecerÃ¡, afirma Solalinde

CIUDAD DE MÉXICO.- El padre Alejandro Solalinde dijo que junto con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afinan una propuesta llamada Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (Conméxico) con lo cual desaparecería el actual Instituto Nacional de Migración (INM).

En entrevista a medios tras reunirse con el mandatario por hora y media en Palacio Nacional, Solalinde explicó que con esta nueva Coordinación ningún mando militar estaría a cargo de la política migratoria.

"¿Se contempla Francisco Garduño en esta nueva era?", se le preguntó a su salida de Palacio Nacional. "Yo creo que no, pero no me toca a mi decirlo, la estructura del INM ya cumplió con su misión y también cumplió con su ciclo desde Salinas de Gortari", dijo Solalinde, defensor de migrantes y activista.

El padre Alejandro Solalinde anuncia la creación de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, #CONMÉXICO, con la que se busca sustituir al



uD83DuDCFD @Reporte_Indigopic.twitter.com/Igpw5vpN5m — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) April 5, 2023

¿Qué pasará con el Instituto Nacional de Migración?

Por su parte, antes de la reunión, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que ya se trabaja en una reforma al interior del Instituto Nacional de Migración (INM) y un consejo externo para que no se violen los derechos humanos de las personas en tránsito por nuestro país.

Dijo que este plan se comenzó a trabajar con el padre Alejandro Solalinde desde hace 10 días, antes de la tragedia de Ciudad Juárez, donde murieron 39 migrantes y 28 más resultaron heridos por un incendio en una estación migratoria de esa ciudad fronteriza "pero nos agarró esta situación".

El padre Alejandro Solalinde, fundador del albergue Hermanos en el Camino, se reúne con el presidente López Obrador, para abordar la creación de la coordinación de asuntos migratorios y extranjería

"Hace 10 días, les puedo dar el día y la hora, me reuní con el padre Solalinde y tratamos el tema, antes de la desgracia y llegamos al acuerdo que se va a crear un consejo, y le dije que aunque tú no puedes legalmente, si de manera honoraria que estés en un consejo para buscar que no se violen los derechos humanos de los migrantes, que se les proteja y una reforma al interior del Instituto Nacional de Migración".