Factores de endeudamiento

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— En México, 6 de cada 10 personas tienen algún tipo de deuda, ya sea con un banco, otro tipo de institución financiera, tienda departamental o con prestamistas individuales, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En la edición de abril de la revista “Proteja su Dinero”, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), se enlistan cinco factores por los cuales la población en el país no cumple con el pago de sus deudas, situación que si no se controla puede llevar a fuertes problemas de finanzas personales.

De acuerdo con la publicación, el desempleo, disminución de ingresos, acumulación de deudas, experiencias negativas donde no se respetan los descuentos o acuerdos de pago por parte de prestamistas y desinterés de pago, en el que no le importa al deudor las consecuencias que le pueda ocasionar, son los cinco factores por las cuales no se cumple con los compromisos financieros.

“Es importante no tener deudas, o procurar que no sean excesivas, porque esto puede tener un impacto significativo en la calidad de vida y en la capacidad de alcanzar metas financieras a largo plazo. Una de las principales razones para evitar las deudas es que éstas suelen generar intereses y cargos adicionales que aumentan el costo de los bienes o servicios que se adquieren, señaló.

El organismo recordó que, si se tiene un buen manejo de las deudas, esto permite a los usuarios tener mayor libertad financiera y tomar decisiones más informadas sobre el uso de su dinero.

“Al no tener que pagar intereses y cargos adicionales, se puede utilizar el dinero para ahorrar, invertir o gastar en cosas importantes sin tener que preocuparse por las obligaciones financieras. También puede ayudar a mejorar la puntuación de crédito, lo que puede ser importante para obtener préstamos o financiamientos en el futuro”, añadió.

Propuesta

Para evitar problemas de sobreendeudamiento, la Condusef propone el diseño de un plan financiero conformado por cinco pasos a seguir.

Identifica la gravedad de la deuda. Se debe realizar un presupuesto para conocer la distribución del ingreso. SÍ, se identifica cuánto dinero es necesario para satisfacer necesidades básicas y así saber realmente cuál es la capacidad de pago para eliminar deudas contraídas.

Enfrenta la deuda ¿Sabes cuánto debes en total? ¿Cuántas deudas tienes? ¿Cuánto debes pagar (mínimo) por cada una? ¿Cuáles son las que puedes dejar atrás lo más pronto posible? Hacerte este tipo de preguntas te permitirá identificar tus deudas de acuerdo con el tiempo que tardarás en salir de ellas.

Pagar lo que se debe. Destina un monto mayor al pago de la primera deuda que quieres liquidar en un menor tiempo (paga más del mínimo que te requieren); una vez que hayas liquidado la primera, el monto que pagabas en esta misma aplícala en la segunda y así en cada una de las deudas.

Fijar un plazo para liquidar la deuda. Define durante cuánto tiempo aplicarás esta estrategia para salir del bache financiero y cumplir el objetivo establecido.

Mantenerse fiel al plan. Es importante que te disciplines y lo cumplas, no cambies de estrategia ya que puede alterar el resultado final.