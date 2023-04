La ideología cala en la generosidad

La generosidad muestra importantes diferencias entre las personas con una ideología de izquierdas, que tienden a ser más altruistas más allá de las fronteras nacionales, y las de derechas, que son más generosas y altruistas con organizaciones de su propio país, informa EFE.

A esa conclusión llegó un equipo de investigadores tras realizar un estudio en el que se analizaron las respuestas de casi 50,000 personas de 68 países y del que ayer se publicaron los resultados en la revista “Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS).

El trabajo fue realizado por investigadores de la Escuela IMT de Estudios Avanzados de Lucca, de la Universidad Ca’ Foscari de Venecia y de la Universidad de Milán Bicocca, ambas de Italia.

La encuesta se realizó durante abril y mayo de 2020 con el objetivo —según se precisa en la publicación— de examinar los factores psicológicos que subyacen a las diferentes actitudes y las intenciones de comportamiento relacionadas con el Covid-19 para determinar si la ideología política está asociada con la generosidad y cómo.

Para medir la ideología política, se pidió a los participantes que identificaran su orientación política en una escala de 0 (muy de izquierda) a 10 (muy de derecha); para medir la generosidad, los investigadores utilizaron las decisiones de donativo de los participantes a una organización benéfica nacional y a una internacional.

La tarea consistía en responder qué porcentaje de una suma de dinero se quedaban las personas y cuánto daban a una organización benéfica nacional o internacional que trabajara para proteger a las personas durante la pandemia.

De esa manera establecieron tres tipos diferentes de generosidad: una orientada hacia el país de origen, de raíz localista, denominada generosidad nacional; la segunda, más universalista, orientada más allá de las fronteras nacionales y hacia la comunidad internacional, a la que se denominó generosidad internacional, y una tercera, la suma de las dos, identificada como generosidad en general.

Los que manifestaron una tendencia de izquierda se mostraron más propensos a ser generosos a nivel internacional, y los de derechas a donar y ayudar a nivel local, según los investigadores, que comprobaron además que la tendencia a ser generoso está también directamente relacionada con la buena gobernanza de cada país.