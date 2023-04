Profeco dice cuÃ¡les son los mejores impermeabilizantes para tu techo

La temporada de lluvias se avecina, así que toma previsiones y si tienes dudas sobre las marcas más convenientes por precio y calidad, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dice cuáles son los mejores impermeabilizantes para tu techo.

Es normal que ante tanta variedad de opciones que ofrece el mercado no sepamos qué atributos buscar en los impermeabilizantes para que realmente protejan nuestro techo de manera duradera, así que sigue leyendo para conocer la evaluación de especialistas de Profeco para que puedas conseguir un producto de calidad a buen precio.

Profeco dice cuáles son los mejores impermeabilizantes para tu techo

Y es que en México las lluvias cada año suelen ser más extremas, por eso cobra importancia ser selectivos en el impermeabilizante a usar, no importa si contratarás a alguien para que lo aplique o te animes tu mismo a hacerlo.

¿Por qué es importante un buen impermeabilizante para el techo?

Ocurre que las lluvias pueden afectar considerablemente la solidez de los techos de nuestras casas, al grado de que incluso pueda permearlo y si no se atiende, con lo años puede dañar la estructura.

Pero no te preocupes, ese daño es prevenible con un adecuado mantenimiento y Profeco dice cuáles son los mejores impermeabilizantes para tu techo tras un comparativo entre 15 marcas realizado por expertos.

La elección del impermeabilizante se debe basar en las características de la losa a cubrir y en las condiciones ambientales a las que está expuesta; además, hay que tomar en cuenta si el área se someterá al paso de personas.

Profeco analizó 15 impermeabilizantes y estos son los mejores para tu techo

Tras efectuar un análisis de 15 marcas Profeco dice cuáles son los mejores impermeabilizantes para tu techo, y también indica cuáles son los peores con base en lo prometido en la descripción y en el precio. Ten en cuenta que una compra razonada te evitará malos ratos en medio de goteras o paredes húmedas, con las que al final terminarás pagando el doble para resarcir la afectación.

Aquí hay que aclarar que todos los productos analizados cumplen con la norma; no obstante, Profeco dice cuáles son los mejores impermeabilizantes para tu techo con el fn de orientar al consumidor, y lo cierto es que unos son mejores que otros y tienen mejores precios, tomando como referencias cubetas de 19 litros.

¿Cuáles son los peores impermeabilizantes para tu techo según Profeco?

El peor, según Profeco, fue la marca Sika, ya que explicó que se reblandece, por lo tanto no cumple plenamente su función, no se adhiere en húmedo, no cumple con la absorción de agua, tiene mal olor, no ofrece garantías, salió de los peor calificados, con un precio demil 546 pesos.

¿Cuáles son los mejores impermeabilizantes para tu techo según Profeco?

Profeco dice que los mejores impermeabilizantes para tu techo son Acuario y Pasa, los cuales alcanzaron la calificación de 'excelente', pero tienen diferencias en precios.

La Profeco informó que Acuario es el campeón de los impermeabilizantes por costo-beneficio, recibes más por menos; sin embargo, y aunque no especificó el precio de este producto, añadió que haciendo un comparativo entre las dos marcas, pierde la marca Pasa, pues aunque también tiene la calificaión de 'excelente', vale 2,078 pesos.