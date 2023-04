AMLO critica regreso de Lorenzo Córdova a la UNAM: 'Una desfachatez, mi alma mater'

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al ahora exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, por su reincorporación a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y su nueva columna en LatinUs.

Tras varias disputadas con el mandatario por las reformas electorales, Lorenzo Córdova cedió la presidencia del INE a Guadalupe Taddei, quien fue señalada por sus lazos familiares con funcionarios del Gobierno Federal y militantes de Morena.

AMLO arremete contra Lorenzo Córdova tras salida del INE

El pasado 3 de abril Guadalupe Taddei rindió protesta en el INE y se dio por finalizó el periodo de Lorenzo Córdova como consejero presidente, tras lo cual anunció su regreso como académico de la UNAM y su inició como colaborador de Carlos Loret de Mola en la plataforma LatinUs.

“Esta desfachatez, que se va a la UNAM ¡pobre UNAM! Mi alma mater, no no no no, pero bueno, eso pasa, pero luego irse de comentarista con Loret de Mola”, acusó el presidente López Obrador durante su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 5 de abril.

Sobre la incorporación de Lorenzo Córdova como colaborador en LatinUs, el mandatario afirmó que se trata de una “involución, porque si hubiese regresado antes como estaba de comentarista con Carmen Aristegui, no era tan grotesco”.

#VIDEO I AMLO califica de 'desfachatez' que Lorenzo Córdova vaya a UNAM y Latinus



"El que estaba en el @INEMexico... esta desfachatez, que se va a la UNAM, pobre @UNAM_MX. Eso pasa. Pero luego, irse de comentarista con @CarlosLoret, imagínense cuánta gente engañada". pic.twitter.com/SXyjj2h3SS — LA OCTAVA (@laoctavadigital) April 5, 2023

López Obrador también criticó al movimiento ‘El INE no se toca’ así como opositores a la reforma electoral y el llamado ‘Plan B’ al afirmar que el propósito real era el defender a Lorenzo Córdova a su salida del instituto.

“Imagínense cuánta gente engañada defendiéndolos porque el INE no se toca, supuestamente ellos independientes, árbitros […] Pero eso fue lo que defendieron, marcharon por esto, vinieron al zócalo por esto en esencia, ¿qué les va a importar la democracia? ¿Qué les va a importar el INE? Es una decadencia”, aseveró desde Palacio Nacional.

“Solo falto que se fuera de presidente de la organización de Claudio X. González”, acusó.

Lorenzo Córdova deja presidencia del INE

Este 2023, Lorenzo Córdova finalizó su gestión como consejero presidente del INE, el cual aseguró que es el período más largo de estabilidad política y democrática de México así como el de mayor nivel de alternancia de partidos en el poder con un índice de más de 62%.

"Eso significa que la probabilidad de un partido que gana una elección de volver a triunfar en la siguiente es de 1 entre cada 3 esos datos son muestra de que el sistema electoral ha funcionado muy bien".

Es la última vez que me dirijo a ustedes como Consejero Presidente del @INEMexico

Gracias a su personal y al respaldo de la sociedad, el INE es sólido y resistente; es la institución civil con más confianza ciudadana del Estado mexicano.

Larga vida al INE y a la democracia. pic.twitter.com/3KhI0QeTgu — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) April 2, 2023

A través de una videocolumna compartida en si canal de YouTube, publicada al día siguiente del final de su gestión en el INE, Lorenzo Córdova anunció su regreso como académico de la UNAM y sus futuras colaboraciones editoriales en el medio de Carlos Loret de Mola.

“Hoy me reincorporo a mis actividades académicas en la @UNAM_MX y también arranco mis colaboraciones semanales en LatinUs”, escribió este 4 de abril en su cuenta de Twitter.

El yucateco Carlos Loret de Mola respondió al anuncio de Lorenzo Córdova con un mensaje de bienvenida en redes sociales: “Bienvenido a la plataforma. La voz firme y acreditada de Lorenzo Córdova se volverá un activo de LatinUs”.

Bienvenido a la plataforma. La voz firme y acreditada de Lorenzo Córdova se volverá un activo de @latinus_us . https://t.co/77Mq5cUltE — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) April 4, 2023