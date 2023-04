Joven exhibe a hombre que la agrede por pelea de mascotas en la colonia Roma en CDMX (Vídeo)

CIUDAD DE MÉXICO.- La denuncia de una joven que exhibió al dueño de un perro en la colonia Roma que la enfrentó luego de que su mascota mordió a su can en la Ciudad de México, recibió múltiples críticas tras viralizarse en redes sociales.

La usuaria @maria_gala_ compartió en su cuenta de Twitter un video del momento en que el hombre le reclamó enojado e incluso le tiró el teléfono celular, con el que lo grababa, de un golpe luego de que su mascota fuera agredida.

Según el mensaje original en redes sociales expresaba que "Estaba comiendo en la colonia Roma y pasó este 'ñor' con su perro a lado de nuestra mesa. Mi perro no salta con todos los perros que pasan, pero en esta ocasión sí lo hizo y, cómo sucede en muchas veces, se empezaron a pelear, aunque más de ladridos. Así me insultó y agredió el tipo", se lee en la denuncia en redes sociales.

Joven agrede a dueña de perro en la Roma

??¿Qué les parece?



uD83DuDD35uD83DuDD34Vía Twitter una usuaria compartió la reacción de un hombre después de que sus mascotas tuvieran una pequeña pelea



uD83DuDD35Ambas mascotas tenían correa, y la reacción del sujeto fue gritarle.



uD83DuDCCDOcurrió en la colonia Roma en la #CDMX #LordCan #LordRoma pic.twitter.com/jmqOBpdtMl — Imagen Puebla (@Imagen_Puebla) April 7, 2023

La mujer contó que según comía en un restaurante cuando el hombre pasó a un costado con su mascota y, sin esperarlo, su perro saltó para agredir a la otra mascota por lo que rápidamente los separaron y, según narra, ella le habría preguntado al dueño de la mascota agredida que si lo había lesionado y su can estaba vacunado, sin embargo "el tipo no me respondió".

La usuaria afirma que "Me empezó a gritar y a insultar diciéndome que porque no lo tenía amarrado. Yo le dije que no era mi culpa que los perros se hubieran atacado y que sí estaba amarrado, pero que sucedió tan rápido mientras yo comía que no alcancé a sujetar la correa".

La joven, quien en dicha narración aceptó que no alcanzó a sujetar la correa de su mascota, indicó que el hombre fingió que su mascota estaba lesionada "exagerando el conflicto", por lo que ella se asustó y comenzó a grabar. En el transcurso del video se escucha que ambos dueños de mascotas se ofenden entre sí, sin embargo, el hombre regresa para enfrentar a la joven: "Este perro muerde y esta pendeja no le pone bozal", mientras le suelta un manotazo que le tira el celular.

"Mi perro está esterilizado y tiene su vacunación en regla. No es un perro peligroso. Como sucede en una ciudad con muchos perros, a los míos ya los han agredido antes y sabemos que a veces suceden este tipo de accidentes. Siempre he sido asertiva con los dueños que no tienen la culpa", agregó.

Ante la recomendación que colocarle un bozal a su mascota, la mujer se pronunció e indicó que no apoya el uso de estos aditamentos.

La denuncia recibió críticas de los usuarios de redes sociales quienes le indicaron a la joven que su mascota debe estar sujeta en todo momento: "quizás no lo del bozal, pero sí deberías tenerlo sujetado para que no pudiera 'saltar' hacia ningún otro perro", "y si hubiera sido al revés? cómo hubieras reaccionado!?... simple, si tu perro atacó tú tienes la culpa y no andas queriendo dejar mal al dueño en redes sociales".

Mientras que otros usuarios de redes sociales aseguraron que el hombre que aparece en el video suele ser violento y en ocasiones pasea a su mascota sin correa: "sí es nafastisismo, me pasó casi lo mismo con uno de mis perros, pero la suya andaba sin correa y él distraído en el cel… reclamos, insultos, gritos y al final un vecino intervino mientras se iba a carcajadas! Nefasto!!!".

Tras recibir varias críticas, la joven terminó por cerrar su cuenta de Twitter, además de que le tomaron capturas de mensajes que había emitido sobre el comportamiento de su mascota.

Así los que dicen mi perro nunca ha hecho nada… usaba halter porque comía cosas que no… uD83DuDE0A@maria_gala_ pic.twitter.com/LJzygcBn2P — Haidi (@jeydy_ram) April 7, 2023

El Nuevo Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México indica que son infracciones contra la seguridad ciudadana pasear a una mascota sin correa, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica.

"Permitir a la persona propietaria o poseedora de un animal que transite libremente o transitar con él sin adoptar las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con las características particulares del animal, para prevenir posible ataques a otras personas o animales, así como azuzarlo o no contenerlo". El Capítulo II de la Ley de Cultura Cívica indica que las sanciones aplicables a las infracciones cívicas contemplan amonestaciones, multas, arresto o incluso trabajo en favor de la comunidad.

