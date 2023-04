Verónica Flores desapareció en Edomex: envió extraños mensajes a su familia

ESTADO DE MÉXICO.- Familiares y amigos de Verónica Flores Cabrera, de 28 años de edad, exigieron su pronta aparición con vida y ya se han manifestado en Avenida Insurgentes y Calzada Ticomán, donde elementos policiales los replegaron.

Verónica Flores Cabrera, de 28 años, es una mujer trabajadora, madre soltera de un niño pequeño y nunca sale sin avisar, pero ahora está desaparecida desde el pasado 1 de abril en total misterio, por lo que su familia y amigos están preocupados.

La joven tiene una relación sentimental de cuatro años con un hombre de alrededor de 40 años y esa noche salió con él, dijo a su familia que regresaría al siguiente día pero tras ocho días no ha aparecido ni se ha comunicado. Aunque sus seres queridos están seguros que no haría.

La joven vive en la colonia Forestal 2, en la alcaldía Gustavo A. Madero y ese día salió con su novio alrededor de las 11 de la noche en un auto Chevrolet Aveo color blanco y ambos se dirigían a la una de las casas de él en Plazuelas, el municipio de Nezahualcoyotl, Estado de México, atrás de las estaciones del metro de la Línea B, Impulsora y Río de los Remedios.

Testimonios de familiares de Verónica Flores Cabrera

“Al otro día le llamamos pero no contestó las llamadas, sólo después de las 3 de la tarde respondió algunos mensajes por Whats app. En esos mensajes dijo que no le llamáramos, que estaba bien, pero sospechamos que tal vez no era ella por cómo escribía, ella no escribe así, sospechamos que ya estaban manipulando el teléfono''.

''Supuestamente mandó una ubicación de la casa donde estaba y era la casa que conocíamos, a partir de las 8 de la noche dejamos de recibir respuesta, ya no entraban ni llamadas ni mensajes, según que ya venía para la casa pero no llegó”, refirió un familiar de Verónica.

En entrevista con Infobae, el familiar de la mujer desaparecida les comentó que la fue a dejar al Metrobús Villa de Aragón, que supuestamente ella iba a comprar unas cosas y que ya se iba a la casa, pero ya después en la tarde ya no respondió llamadas ni contestó mensajes. Al otro día le llamó al teléfono de su hijo preguntando por ella y asegurando que él la fue a dejar al transporte.

Familiares de Verónica Flores Cabrera indican que la joven fue vista por última vez en el municipio de Nezahualcóyotl, Edomex. #EnUnaHora | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/nGA0zU6Mld — Foro_TV (@Foro_TV) April 5, 2023

También les informó que ella probablemente había hecho un berrinche y se habría ido con alguna otra persona.

Aunque Verónica es muy reservada, si familia se había dado cuenta que su novio tenía algunas actitudes extrañas hacia ella, en su trabajo les informaron que él iba a horas no apropiadas sin que ella lo pidiera. Refieren que es muy responsable y por lo que pensaron que volvería a su trabajo el lunes pero no, nos dijeron que no se ha comunicado ni nada.

El día de su desaparición Verónica usaba un vestido azul cielo de mangas cortas, hasta la rodilla y sandalias amarillas de suelas color beige.

Familiares y amigos de Verónica Flores Cabrera exigieron el pasado 4 de abril su pronta aparición con vida y se manifestaron en Avenida Insurgentes y Calzada Ticomán.