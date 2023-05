¿Desaparecerá 'Quién es quién en las mentiras'? Esto responde AMLO a la CIDH

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no desaparecerá la sección "Quién es quién en las mentiras de la semana" de su mañanera y desacreditó a ese organismo.

En su informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la CIDH dijo que la sección que encabeza Elizabeth García Vilchis, quien denuncia las noticias críticas con el gobierno de AMLO, contraviene estándares interamericanos sobre libertad de expresión.

Consideró que se trata de un espacio para estigmatizar y descalificar el trabajo de la prensa, de modo que pidió al gobierno mexicano que suspenda esa práctica.

AMLO se lanza contra la CIDH y la OEA

Entrevistado al respecto en la mañanera de este miércoles, López Obrador calificó como una injerencia la propuesta de la CIDH, órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Incluso, señaló que en lugar de desaparecer esta sección debería de desaparecer la OEA, pues "es una organización palera que no sirve para nada y solo se ha dedicado a avalar todos los actos autoritarios en contra de gobiernos legales y populares de la región".

Afirmó que la OEA no tiene ninguna autoridad para hacer este exhorto pues "están muy desacreditados".

"Quieren los de Almagro (Luis Almagro, secretario general de la OEA) que desaparezca la sección `Quién es quién en las Mentiras'. ¿Ustedes qué opinan?", señaló.

Claro que no, ya está. Pero miren, qué injerencismo de esta organización palera que está al servicio de los grupos de interés creados.

"Yo les recomiendo que desaparezca la OEA que no sirve para nada ¿Sirve para algo la OEA? ¿Saben ustedes que haya algo bueno la OEA? Lo único que ha hecho es avalar todos los actos autoritarios en contra de gobiernos legítimos, legales, populares en América Latina", continuó.

"Nada más eso es lo que ha hecho la OEA. Entonces no tiene ninguna autoridad, ni autoridad moral, ni autoridad política. No hace falta, no, no, ni conviene pues responderles, están muy desacreditados", dijo.

¿De qué trata la sección "Quién es quién en las mentiras de la semana"?

“Quién es quién en las mentiras de la semana” se instauró en junio de 2021 para presentarse cada miércoles durante las conferencias matutinas del presidente para "desmentir noticias falsas".

Sin embargo, diversas organizaciones critican esa sección pues consideran que refuta lo que los medios de comunicación critican del presidente con falsedades, datos parciales desmentidos y sin pruebas.

El gobierno de AMLO afirma que la sección se basa en los artículos 6 y 7 de la Constitución, que establecen el derecho de la ciudadanía a “estar debidamente informada” sobre las acciones gubernamentales, pero la CIDH considera que este ejercicio no contribuye al debate público.

Aumento en asesinatos a periodistas y ataques a la prensa

Desde 2021, la Relatoría pide al Estado mexicano que suspenda esa sección, ante el aumento de asesinatos, amenazas, ataques y agresiones contra periodistas en México, de modo que es esencial que el gobierno reconozca y legitime la labor periodística.

México es uno de los países del mundo más violentos para el gremio periodístico. Artículo 19 contabiliza 157 periodistas asesinados en México de 2000 a la fecha en posible relación con su labor, de los que 37 ocurrieron durante la presidencia de López Obrador.