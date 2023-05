El presidente López Obrador no acepta un reto de Carlos Loret de Mola

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador no aceptó el reto del periodista Carlos Loret de Mola de realizarle una "entrevista uno a uno", en donde el mandatario quisiera.

"Me reservo el derecho de admisión, no puedo reunirme con bandoleros, no puedo reunirme con malandros, no, no, no, nada, nada", señaló AMLO en la conferencia mañanera de hoy.

Loret de Mola y el mandatario se lanzaron una serie de retos en días pasados, luego de que el yucateco presentó un reportaje que expone que los amigos de Andrés López Beltrán, hijo de AMLO, se han beneficiado de contratos para encargarse de la gerencia de proyectos.

Loret de Mola pide a AMLO una entrevista "uno a uno"

En el portal de Latinus, Carlos Loret lanzó un reto: "Reitero mi solicitud para hacerle una entrevista al presidente López Obrador. Una entrevista como se hacen las entrevistas entre un periodista y un presidente, uno a uno".

"Está invitado aquí al estudio o yo voy a su oficina, el día que quiera, a la hora que quiera", apuntó.

En la mañanera, el presidente rechazó ser entrevistado por el periodista y de nuevo le lanzó varias acusaciones:

"¡Imagínense que yo me voy a dejar entrevistar! No lo quiero ver; o sea, es un hampón; o sea, me reservo el derecho de admisión".

“Dice Loret de Mola que me quiere hacer una entrevista, imagínense... Me reservo el derecho de admisión aquí. No puedo reunirme con bandoleros, no puedo reunirme con malandros”: presidente @lopezobrador_. pic.twitter.com/uASGyf816V — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 10, 2023

López Obrador lanza acusaciones a Carlos Loret

"Aquí me reservo el derecho de admisión, no puedo reunirme con bandoleros, no puedo reunirme con malandros, no, no, no, nada, nada".

El presidente insistió en una propuesta hecha en días pasados: Un "cambalache" (intercambio) de bienes que supuestamente posee Carlos Loret de Mola con los de su familia.

"El tiene muchísimo más dinero, mal habido. Lo que nosotros tenemos es producto de nuestro trabajo, y eso es lo que estoy esperando, pero no necesito verlo (a Loret)", señaló.

¿Por qué AMLO se niega a una entrevista con Loret de Mola?

Usuarios de redes sociales lamentaron que el presidente López Obrador se niegue a que le haga una entrevista Loret de Mola y se preguntaron qué es lo que oculta:

