Madres buscadoras marchan este 10 de mayo por sus hijos desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO.- Madres buscadoras salieron a las calles de lugares como la Ciudad de México este 10 de mayo para marchar por sus hijos desaparecidos y denunciar la violencia que viven a raíz de sus exigencias por dar resolución a sus casos.

Este Día de las Madres, decenas de madres buscadores junto a familiares y activistas de colectivos por las personas desaparecidas participan en la XII Marcha de la Dignidad Nacional, Verdad y Justicia para las Víctimas de Desaparición Forzada en varias ciudades del país.

Poco después del mediodía de este miércoles 10 de mayo decenas de madres buscadores salieron del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia para exigir a las autoridades localizar a sus hijos e hijas desaparecidos.

En su ruta hicieron una parada en la Glorieta de las y los Desaparecidos antes de congregarse en el Ángel de la Independencia con pancartas que leen: “porque los amamos, porque los buscamos” e “Hijo escucha, tu madre está en la lucha”.

Organizaciones y colectivos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), cuyos miembros fueron presuntamente espiados por las Fuerzas Armadas con Pegasus, se unieron a la manifestación.

También participaron colectivos como Fundar y Amnistía Internacional, los cuales recalcaron que este 10 de mayo “no es de fiesta, es de lucha y de protesta”.

Este #10demayo no hay nada que celebrar ES DE LUCHA Y DE PROTESTA Nos faltan más de 100 mil personas desaparecidas y las Madres buscadoras asesinadas Nuestro apoyo y solidaridad con todas las madres buscadoras y familiares estamos aquí #XIIMarchaDignidadNacional HOY Y SIEMPRE pic.twitter.com/QfGCOIRIb4 — Laura Hernández (@LauraDDHH) May 10, 2023

Los colectivos denunciaron que las madres buscadoras y activistas por personas desaparecidas han sido blancos de violencia y amenazas durante su labor.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde 2020 al menos cinco personas defensoras de los derechos humanos que buscaban a sus familiares han sido asesinadas.

Teresa Magueyal fue la primera madre buscadora asesinada en México este 2023, tres años después de la desaparición de su hijo José Luis Apaseo Magueyal, hasta el momento no localizado.

“No nos maten, estamos buscando a nuestros hijos”, reclamaron las madres, padres, hermanas y hermanos e incluso esposas, esposos e hijos de los desaparecidos que marcharon este 10 de mayo.

#CDMX ?? "No nos maten, estamos buscando a nuestros hijos". Salen madres buscadoras de varios estados del país a marchar en la llamada Glorieta de las y los Desaparecidos en Paseo de la Reforma. pic.twitter.com/itZUbxYeAE — Adela Micha (@Adela_Micha) May 10, 2023

En el Día de las madres, cientos de madres buscadoras marchan en la CDMX, muchas ya no buscan justicia sólo encontrar a sus familiares. pic.twitter.com/eks3NC4t0a — Roberto Rivera (@RobertoPsyche) May 10, 2023

“Este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta”, la consigna de las madres buscadoras de Jalisco. pic.twitter.com/JF0c7hCYhQ — ZonaDocs (@ZonaDocs) May 10, 2023

COMIENZA MARCHA NACIONAL DE #MadresBuscadoras EN CDMX Más de 300 personas avanzan sobre paseo de la reforma exigiendo la localización de cada uno de los más de 112 mil desaparecidos en México… Y CASTIGO A LOS CULPABLES pic.twitter.com/oiesggq7XV — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) May 10, 2023

El Gobierno no garantiza la búsqueda de sus hijos, indican madres buscadoras.



Cuestionan las promesas de la 4T de hacer búsquedas efectivas, pero no son implementadas las leyes ni si quiera internacionales, señalan en la marcha de la dignidad en Paseo de la Reforma.… pic.twitter.com/NA2x5bggov — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 10, 2023