Falla otro juego mecánico de Six Flags: diversión se vuelve terror, esto pasó VÍDEO

A 11 días de que se informara un caso similar, se ha reportado la falla de otro juego mecánico de Six Flags, así, una actividad que debía ser de diversión se volvió un momento de terror y angustia, la tarde de este jueves.

Los hechos habrían ocurrido a las 16:15 horas en la montaña rusa del parque de diversiones Six Flag, la cual alcanza una altura máxima de 37 metros, de acuerdo con la página oficial del sitio.

Falla otro juego mecánico de Six Flags: diversión se vuelve terror, esto pasó

Los usuarios hicieron la habitual fila, esperaron su turno para subirse a dicho juego mecánico de Six Flags con la ilusión de hacer un recorrido divertido y emocionante por las alturas; sin embargo, cuando se encontraban en pleno curso del recorrido, algo pasó.

De pronto el juego mecánico de Six Flags se detuvo, se escucharon gritos, quizá al inicio los usuarios pensaron que era parte del trayecto hacer una pausa para luego continuar con fuerza; no obstante el lapso de espera para continuar se alargó. Mientras, hasta allá arriba, imperaba la angustia porque no sabían exactamente qué pasaba.

Todo apunta a que ante el fallo de otro juego mecánico de Six Flags, los usuarios liberaron más adrenalina de la prevista al vivir momentos de pánico, hasta que por fin les dieron la indicación de bajar por su propio pie, tal como se observa en los vídeos.

#DYinforma Pánico en las alturas: Reportan falla mecánica en montaña rusa de Six Flags. uD83DuDEA8 pic.twitter.com/DCQMVT1rGZ — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) May 12, 2023

En las imágenes puede verse que poco a poco los usuarios se desabrochan el cinturón que los asegura a la silla del carro y posteriormente descienden caminando.

Aunque hasta el momento no existe un informe oficial por parte de Six Flags, al parecer todo se debió a una falla mecánica del juego.

Falló juego mecánico de Six Flags 'Superman' el 30 de abril

Y es que apenas el pasado domingo 30 de abril se difundió en redes sociales que varias personas que se divertían en el parque de diversiones Six Flags vivieron momentos de angustia luego de quedarse atrapados en el juego mecánico llamado Superman, según se dijo posteriormente, a causa de una falla mecánica.

En aquel momento en redes sociales circularon imágenes de los vídeos cuando el juego quedó suspendido en el punto más alto del recorrido del juego Superman.