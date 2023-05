En plena boda, exhiben a exdiputado Canek Vázquez como deudor alimentario

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de mujeres se manifestó afuera de la boda de Canek Vázquez Góngora, exdiputado federal y actual delegado regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vividenda para los Trabajadores (Infonavit) en Hidalgo.

Durante la protesta, las mujeres exhibieron al exdiputado como deudor alimentario y exigieron que pague la pensión que debe a sus hijos.

Los hechos tuvieron lugar la tarde del sábado 13 de mayo en un salón de fiestas de la Colonia Lomas Altas, en la delegación Miguel Hidalgo, una de las zonas de alta plusvalía de la Ciudad de México.

Activistas por los derechos de las mujeres y los derechos de las infancias se presentaron a las afueras del Salón Lambú y comenzaron una manifestación en contra del exdiputado por Morena al momento cuando su novia arribó al lugar de la boda.

La protesta subió de tono cuando llegó a la escena Canek Vázquez en un auto clásico, quien decidió alejarse de las mujeres manifestantes, según informaron corresponsales de medios locales.

“Estamos aquí por tus hijos, deudor alimenticio, estamos aquí por tus hijos, deudor alimenticio” e “irresponsable, irresponsable”, fueron algunas de las consignas de las mujeres y activistas durante la celebración de la boda.

Mujeres se manifiestan en plena BODA del funcionario y le recuerdan que es un deudor alimentario.

Medios locales indicaron que las feministas también realizaron pintas en la banqueta frente al salón con aerosol morado.

La nueva pareja no estaba enterada que debe pensión alimenticia de sus dos hijos por 900 mil pesos y cree que "es un buen padre". No lo es. Por DOS años se desentendió de sus infancias y lo que pretende dar de pensión es miserable. Es un deudor alimentario.