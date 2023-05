¿Mañaneras de AMLO sirven para promover el voto a Morena? Esto responde el presidente

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó las acusaciones de usar sus conferencias ‘mañaneras’ para promover el voto a favor de Morena en las elecciones de 2024, en las que se renovará el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República.

Esto en respuesta a las denuncias de los partidos de oposición PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por las declaraciones del presidente durante las ‘mañaneras’ del 9 y 11 de mayo.

Durante la ‘mañanera’ de este lunes 15 de mayo, el mandatario negó que las conferencias de prensa desde Palacio Nacional sirvan para promover el voto a Morena.

El INE objeta el plan c

“No, yo no estoy promoviendo el voto. Yo hablo de que es importante la transformación de México”, aseguró López Obrador.

Dice el presidente AMLO:

"Yo no estoy promoviendo el voto por Morena".



Así responde a las denuncias de la oposición del uso de recursos públicos para pedir el voto por el partido oficial



"Un estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores", concluyó pic.twitter.com/RsjXQ7sgJC