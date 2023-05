Embajador de Reino Unido en México responde a críticas de Epigmenio Ibarra

CIUDAD DE MÉXICO.- El embajador de Reino Unido en México, Jon Benjamin, respondió a las críticas de Epigmenio Ibarra por la coronación del rey Carlos III y la continuidad de la monarquía británica.

“El orden constitucional preferido al interior del Reino Unido debería depender de los británicos, no de usted”, escribió el embajador británico en Twitter en respuesta al comentario publicado por el productor en la misma plataforma.

El pasado 14 de mayo, Epigmenio Ibarra – conocido simpatizante y defensor del presidente Andrés Manuel López Obrador- compartió una foto del Rey Carlos III, su hijo el príncipe Guillermo y su nieto el príncipe Jorge.

“Los herederos… ¡En pleno siglo XXI!, ¡Patético!”, escribió el mexicano.

“Lo patético es insultar las tradiciones milenarias de otros países que según las encuestas cuentan con un apoyo mayoritario interno”, escribió el embajador en un tuit en el que etiquetó a Ibarra al día siguiente de la crítica del productor.

“Me llaman mucho la atención aquellas personas que abogan por la no intervención como principio sagrado de la política exterior quienes, sin embargo, llevan una semana dictándonos farisaicamente a los británicos sobre cuál debería ser el orden constitucional dentro del Reino Unido”, concluyó el diplomático horas después de su primera respuesta.

