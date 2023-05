Fuerte explosión en Tijuana deja más de 20 heridos y personas atrapadas

TIJUANA.- Una fuerte explosión se produjo en un edificio habitacional y comercial en la Zona Río, Tijuana en Baja California con saldo de 24 heridos, tres de ellos en estado grave.

El siniestro ocurrió en un imprenta en la calle Río Suchiate cerca de las 09:30 horas de la mañana de este martes 16 de mayo, según informes de La Jornada.

De acuerdo con informes de Aristegui Noticias, hasta la tarde de hoy el cuerpo de Bomberos de Tijuana no había parado las labores de búsqueda de más personas atrapadas entre los escombros.

Cerca de las 09:30 de la mañana se registró una explosión, cuyas causas aún son desconocidas, en un edificio habitacional y comercial.

Informes no confirmados apuntan a una presunta fuga de gas como la causa de la explosión.

In the explosion that occurred in a 2-storey building in the city of Tijuana, Baja California, Mexico, 28 people were injured, two of them seriously, and 2 people were left under the rubble, pic.twitter.com/I4wzETMKdj