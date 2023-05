Pleito interno en Morena: duelo de tuits de Epigmenio Ibarra y John Ackerman

MÉXICO.— En un nuevo pleito interno, el conductor y político morenista John Ackerman respondió a un tuit del productor Epigmenio Ibarra, también afín a la 4T, en el que critica al académico y lo acusa de sembrar la división en el movimiento y de “servir al adversario”.

En una carta abierta en redes sociales, Ackerman dijo sentirse extrañado que a quien consideraba un compañero de lucha, ahora lo ataque de esa manera, y afirmó que es Ibarra quien, con su actitud, divide y sirve al adversario.

El 12 de mayo pasado, el usuario Pedro Miguel (@PM_Navegaciones) publicó el siguiente tuit: “¿Llamaditos a la unidad después de que amenazaron con ir a dirimir asuntos internos de @PartidoMorenaMx en las tripas de la OEA? Me quedó meridianamente claro quiénes son y qué buscan. Por lo que a mí respecta, ahórrense el trabajo”, acompañado de un video en el que Ackerman advierte que recurriría a la Organización de Estados Americanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a ventilar problemas internos del partido Morena.

En respuesta a ese tuit, Epigmenio Ibarra tuiteó, también en referencia a Ackerman: “Son de esos profesionales de la derrota que abundaban en los viejos tiempos de la izquierda querido Pedro @Navegaciones. Lo suyo es dividir; con el pretexto de la pureza terminan sirviendo al adversario. Después de la OEA solo les falta ir al Palacio de Miramar…”.

En respuesta al cineasta morenista, Ackerman dice, entre otras cosas, lo siguiente: “¿Por qué querrá Epigmenio Carlos Ibarra Almada dinamitar el Acuerdo de Unidad que propone la Convención Nacional Morenista?”.

“El pasado viernes, 12 de mayo de 2023 leí un mensaje tuyo en la red social Twitter que me dejó atónito. No podía creer que tú, camarada de tantas batallas a favor de la paz, la justicia, la democracia y la justicia social, hoy esté reproduciendo los mismos ataques y mentiras que ha utilizado la derecha más retrógrada para calumniarme. No, mi estimado Epi, tú sabes perfectamente bien que yo jamás estaré al servicio de ningún poder extranjero, que soy más mexicano que el mole y que yo nunca iría ‘a las tripas de la OEA’ con Almagro y mucho menos ‘al Palacio de Miramar’ con los Reyes de España”.

“Al respaldar las calumnias de Pedro Miguel Arce Montoya en mi contra, tú eres quien divide al movimiento y sirve al adversario. Al desinformar sobre los dignos esfuerzos de la Convención Nacional Morenista, de RE-UNIR al partido desde abajo y a la izquierda, justificas la violencia simbólica que todos los días ejerce la cúpula en contra de las nobles bases de nuestro partido-movimiento”.

“Llama mucho la atención que en lugar de celebrar esta importante propuesta a favor de la paz interna y el entendimiento mutuo tú, y el señor Arce Montoya, más bien parezcan querer dinamitarla. Te invitamos a reconsiderar tus ataques a los fundadores del partido y a sumarte a la reconciliación. Quedamos a la espera de tu valiosa confirmación para el 9 de junio en el Club de Periodistas. Ojalá sí nos veas y nos oigas, estimado Epi”.