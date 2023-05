El IMEF eleva su cálculo de México de 1.5% a 1.8%

CIUDAD DE MÉXICO.— La economía de México ha visto un desempeño mejor que el previsto, pero su ritmo de expansión sigue bajo, señaló el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

El presidente nacional del organismo, José Domingo Figueroa, resaltó ayer en rueda de prensa virtual que los socios del IMEF elevaron al 1.8%, desde el 1.5%, el pronóstico para la economía mexicana de 2023.

“La economía nacional sigue en zona de crecimiento dado que aún no se ha materializado la prevista recesión en Estados Unidos. La tan temida recesión en ese país todavía no ocurre, muy al contrario, salvo algunas excepciones, la economía estadounidense está creciendo y está permeando hacia la economía mexicana vía remesas, turismo y manufactura”, indicó.

Figueroa apuntó que “están llegando las inversiones y los desarrolladores de parques industriales están trabajando fuertemente. Sin embargo, los indicadores más recientes de la actividad industrial y de asegurados al sistema de seguridad social presentaron lecturas débiles, en tanto que las cifras de finanzas públicas comienzan a mostrar caídas muy fuertes en los ingresos.

A nivel global, el representante de los ejecutivos financieros advirtió que aún prevalecen el riesgo de los problemas en el sector bancario estadounidense y el conflicto en Europa.

El IMEF calcula un crecimiento económico para México del 1.8% en el 2024.

Pilares del desarrollo

La infraestructura en todas sus vertientes representa los pilares del desarrollo en México, pero de no invertir en ellos, se corre el riesgo de no aprovechar la oportunidad con el nearshoring, advirtió Grupo Gentor (GG).

“Esos son los pilares del desarrollo, si cualquiera de estos pilares falla, podemos tener las mejores condiciones geográficas, podremos estar ubicados con 3 mil 145 kilómetros de frontera, podemos estar al lado de nuestro vecino, podremos tener mar Atlántico y Pacífico y Mar Caribe, pero si no tenemos infraestructura, no tenemos comunicaciones, no tenemos agua se nos va a caer el sueño”, dijo Kevin Piccolo, representante del grupo.

Al dictar una conferencia magistral en el arranque del Foro nacional IMEF sobre Energía e Infraestructura 2023 sobre los retos en la relocalización, mencionó los cuatro pilares de desarrollo que se deben atender: infraestructura para el transporte, infraestructura eléctrica, infraestructura hídrica e infraestructura en telecomunicaciones.

En ese contexto. el experto señaló que el principal reto a enfrentar es el exceso de regulación, como los permisos para la interconexión y el Estado de derecho, por lo que muchas empresas han optado por llevar a juicio generar su propia energía.

Consideró que el gobierno federal se está dando cuenta de la importancia de la participación de la iniciativa privada en este sector, como lo muestra el Grupo Gentero como mayor proveedor de la CFE con siete proyectos en centrales eléctricas que necesitaban repotenciar.