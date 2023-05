AMLO hizo varias solicitudes al INAI cuando era opositor, recuerda comisionada

CIUDAD DE MÉXICO.- Julieta del Río, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) recordó como el presidente Andrés Manuel López Obrador es uno de los ciudadanos que se ha beneficiado del sistema de transparencia que ahora pide desaparecer.

En conferencia de prensa este martes, la comisionada afirmó que el mandatario hizo varias solicitudes de información para su libro “2018 La Salida” e incluso reconoció el trabajo del INAI para garantizar el ejercicio del pleno derecho de acceso a la información.

Sin embargo, en fechas recientes el ahora Presidente de México ha atacado en varias ocasiones al órgano autónomo e incluso hizo un llamado a los senadores de Morena desaparecer el INAI “sin titubeos”.

¿Qué información solicitó AMLO al INAI?

La comisionada del INAI reveló que AMLO solicitó, y le fue entregada, información sobre las pensiones a expresidentes, específicamente Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari y Luis Echeverría.

Además solicitó información sobre la pensión que era entregada a las viudas de Miguel de la Madrid y José López Portillo.

Comisionada revela que antes AMLO usó el @INAImexico y ahora lo quiere desaparecer



"La información es para conocer asuntos y tomar decisiones como lo hizo el presidente ", Norma Julieta del Río exhibió que @lopezobrador_ ocupó datos del órgano para quitar la pensión a los…

Dicha información fue citada por el presidente en su libro “2018 La Salida”, presentado por AMLO en enero de 2017 cuando era presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena – partido entonces de oposición fundado por él – y previo a ser electo e iniciar su sexenio.

Tras asumir la presidencia en 2018, AMLO eliminó las pensiones a expresidentes y en varias ocasiones expuso y crítico los fuertes montos que recibían sus predecesores al terminar su administración.

La comisionada del INAI resaltó que López Obrador usó la información pública “como referente para tomar una decisión informada para cancelar este tipo de pensiones”.

Ataques de AMLO al INAI

En los últimos meses AMLO ha atacado al INAI en varias ocasiones y aseguró que “sería mejor que no existiera” porque el gobierno podría ahorrar los mil millones de pesos que cuesta mantenerlo además de calificarlo como un "cero a la izquierda" y que "no sirve para nada".

“Yo lamento que existan esos aparatos, que los crearon para simular de que iban a combatir la corrupción y lo que hacían era ocultar los actos de corrupción”, aseguró López Obrador el pasado 14 de abril.

Además, AMLO vetó los nombramientos de dos nuevos comisionados, Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, porque afirmó que fueron seleccionados como parte de un acuerdo entre el PAN y su propio partido, Morena hecho en el Senado de la República.

Al ser cuestionado sobre el audio de @adan_augusto, @lopezobrador_ evadió el tema y solo respondió sobre los nombramientos pendientes del @INAIMexico:



"Los nombren o no los nombren, ¿para qué sirven? No sirven para nada", dijo el presidente.

Los ataques en abril pasado se dieron poco después de que se filtró un audio de Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob), sobre una supuesta plática entre AMLO y los senadores de Morena en la que sugería que el INAI se quede en inoperancia ante la falta de quórum.

"No, no, yo siempre he sostenido lo mismo, si ustedes hacen un análisis de las conferencias, siempre he dicho que este instituto es un cero a la izquierda, no sirve para nada", respondió a los cuestionamientos en la ‘mañanera’.

Aquí está el audio donde Adán Augusto López explica su plan contra el INAI a senadores de Morena, todo porque AMLO lo quiere desaparecer.

INAI supera el mes en fase de inoperancia

Desde el pasado 31 de marzo el INAI se encuentra en fase de ‘inoperancia’ tras realizarse la última sesión con quórum legal porque Francisco Javier Acuña dejó su cargo reduciendo el Pleno a cuatro comisionados.

El artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece que “las sesiones del Pleno solo serán válidas con la asistencia de cuando menos cinco Comisionados, incluyendo al comisionado presidente”.

El pasado 27 de abril, Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena y presidente de la Jucopo en el Seando, aseguró haber llegado a un acuerdo con su partido y líderes de oposición para concretar el nombramiento, el mismo día, su compañero de partido y presidente de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta presentó una iniciativa para desaparecer al INAI.

La propuesta para desaparecer el INAI y transferir sus facultades a la Secretaría de la Función Pública fue retirada el mismo día que fue presentada, fecha en que también se llevó a cabo una votación para designar al comisionado faltante para el lograr quórum legal y retomar sus operaciones.

Propuestas por el INAI contrarias de Monreal y Armenta en el Senado

Después de aplazar en más de una ocasión la discusión para el nombramiento del reemplazo de Acuña en el Senado, se propuso a Ricardo Salgado para el cargo pero con 67 votos en contra y 43 a favor se rechazó su designación el mismo 27 de abril.

El voto en contra de los senadores, principalmente de Morena, para el nombramiento de Salgado se da después de varios ataques del presidente López Obrador en contra del instituto de transparencia en el país.

Ante la falta de nombramiento del comisionado del INAI, los partidos de oposición PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural realizaron una toma del Senado que duró más de 24 horas.

Toma del Senado en defensa del INAI

Los oficialistas (Morena y aliados) respondieron a la protesta descrita por AMLO como "una pijama" al sesionar el pasado 28 de abril en Palacio Nacional, ante llamado del propio presidente, sin ningún legislador de oposición presente y aprobando una reforma cada 10 minutos, en su mayoría propuestas del propio presidente.